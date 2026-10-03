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Шкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH0602OF дерево купить с доставкой в Москве
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Шкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH0602OF дерево

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Шкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH0602OF дерево - фото 1
Шкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH0602OF дерево - фото 2
Шкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH0602OF дерево - фото 3
Шкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH0602OF дерево - фото 4
Шкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH0602OF дерево - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
темное дерево
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
МДФ
  • Шкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH0602OF дерево - фото 1
  • Шкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH0602OF дерево - фото 2
  • Шкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH0602OF дерево - фото 3
  • Шкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH0602OF дерево - фото 4
  • Шкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH0602OF дерево - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
14 190 руб.  15 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624201
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Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
тумба, упаковка
Ориентация
универсальный
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Система хранения
дверцы
Страна производства
Германия
Цвет изделия
темное дерево
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
МДФ
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х65х40
Вес, кг.
27

Описание товара Шкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH0602OF дерево

Коллекция модульной мебели Func отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Вся мебель из коллекции подчинена единой визуальной концепции что позволяет легко комбинировать между собой шкафчики и ниши разных размеров. Теперь вы точно сможете создать в своей ванной идеальное место где найдется место для каждой вещи. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Универсальный монтаж подвесной и напольный (комплект ножек приобретается отдельно). Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).

Отзывы о товаре Шкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH0602OF дерево




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
тумба, упаковка
Ориентация
универсальный
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Система хранения
дверцы
Страна производства
Германия
Цвет изделия
темное дерево
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
МДФ
Материал боковин
ЛДСП
Развернуть
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция модульной мебели Func отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Вся мебель из коллекции подчинена единой визуальной концепции что позволяет легко комбинировать между собой шкафчики и ниши разных размеров. Теперь вы точно сможете создать в своей ванной идеальное место где найдется место для каждой вещи. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Универсальный монтаж подвесной и напольный (комплект ножек приобретается отдельно). Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).
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Отзывы


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