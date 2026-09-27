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Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый купить с доставкой в Москве
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Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый

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Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 1
Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 2
Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 3
Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 4
Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 5
Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 6
Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 7
Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 8
Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 9
Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 10
Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 11
Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 12
Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 13
Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 14
Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Унитаз подвесной
  • Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 1
  • Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 2
  • Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 3
  • Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 4
  • Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 5
  • Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 6
  • Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 7
  • Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 8
  • Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 9
  • Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 10
  • Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 11
  • Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 12
  • Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 13
  • Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 14
  • Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 190 руб. 
Начислим 2412 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624191
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый
40 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func FlashClean
filter_none Товар входит в коллекцию Func FlashClean

Коллекция Func FlashClean


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Унитаз подвесной
Выпуск унитаза
горизонтальный
Высота, см
34
Длина, м
49
Конструкция
подвесная
Особенности
безободковый, система антивсплеск
Подводка воды
определяется системой инсталляции
Сиденье в комплекте
да
Установка раковины
подвесная
Функция «Микролифт»
да
Цвет
белый
Ширина, см
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х45х40
Вес, кг.
26.1

Описание товара Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый

Встречайте коллекцию Func – самую функциональную коллекцию в линейке AM PM Инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать процесс использования продуктов максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Лаконичный дизайн унитаза разработан итальянским дизайнерским агентством DanelonMeroni. FlashClean - новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Комплектуется быстросъемным сиденьем из дюропласта с механизмом плавного закрывания. Материал сиденья дюропласт устойчивый к появлению царапин в сочетании с креплениями из нержавеющей стали гарантируют долговечность сиденья. Компактное дизайнерское решение: идеально впишется в санузел любого размера благодаря проекции 49 см. Полностью скрытые крепления и скрытый фановый выход обеспечат эстетическую чистоту дизайна и лёгкость в уходе за керамикой.



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Унитаз подвесной
Выпуск унитаза
горизонтальный
Высота, см
34
Длина, м
49
Конструкция
подвесная
Особенности
безободковый, система антивсплеск
Подводка воды
определяется системой инсталляции
Сиденье в комплекте
да
Установка раковины
подвесная
Функция «Микролифт»
да
Цвет
белый
Развернуть
Ширина, см
36
Страна производитель
Китай
Описание
Встречайте коллекцию Func – самую функциональную коллекцию в линейке AM PM Инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать процесс использования продуктов максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Лаконичный дизайн унитаза разработан итальянским дизайнерским агентством DanelonMeroni. FlashClean - новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Комплектуется быстросъемным сиденьем из дюропласта с механизмом плавного закрывания. Материал сиденья дюропласт устойчивый к появлению царапин в сочетании с креплениями из нержавеющей стали гарантируют долговечность сиденья. Компактное дизайнерское решение: идеально впишется в санузел любого размера благодаря проекции 49 см. Полностью скрытые крепления и скрытый фановый выход обеспечат эстетическую чистоту дизайна и лёгкость в уходе за керамикой.


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Унитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1700SC белый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 40190 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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