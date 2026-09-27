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Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром

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Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром - фото 1
Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром - фото 2
Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром - фото 3
Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром - фото 4
Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром - фото 5
Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром - фото 6
Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром - фото 7
Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром - фото 8
Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром - фото 9
Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром - фото 10
Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
термостатический картридж
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром - фото 1
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром - фото 2
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром - фото 3
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром - фото 4
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром - фото 5
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром - фото 6
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром - фото 7
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром - фото 8
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром - фото 9
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром - фото 10
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 590 руб. 
Начислим 1116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624162
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром
18 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, подводка, крепления, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
33х14х8
Вес, кг.
1.3

Описание товара Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром

Новое прочтение культовой коллекции X-Joy. Еще больше инновационных решений для вашей ванной комнаты. Трендовые формы, технологичные материалы и продуманные детали, которые теперь доступны каждому. По самой привлекательной цене. Благодаря специально спроектированной эргономичной ручке вы можете управлять душевой системой даже с мыльными руками. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Смеситель X-Joy был создан для того, чтобы радовать вас каждый день.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, подводка, крепления, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Германия
Описание
Новое прочтение культовой коллекции X-Joy. Еще больше инновационных решений для вашей ванной комнаты. Трендовые формы, технологичные материалы и продуманные детали, которые теперь доступны каждому. По самой привлекательной цене. Благодаря специально спроектированной эргономичной ручке вы можете управлять душевой системой даже с мыльными руками. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Смеситель X-Joy был создан для того, чтобы радовать вас каждый день.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром - данный товар вы можете купить по цене 18590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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