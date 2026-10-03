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Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601OF дерево купить с доставкой в Москве
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Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601OF дерево

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Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601OF дерево - фото 1
Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601OF дерево - фото 2
Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601OF дерево - фото 3
Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601OF дерево - фото 4
Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601OF дерево - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601OF дерево - фото 1
  • Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601OF дерево - фото 2
  • Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601OF дерево - фото 3
  • Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601OF дерево - фото 4
  • Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601OF дерево - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624140
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Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х30
Вес, кг.
6.5

Описание товара Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601OF дерево

Коллекция модульной мебели Func отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Открытая ниша – прекрасное решение для небольшого помещения. Она не занимает много места не утяжеляет интерьер и позволяет хранить все необходимые предметы в быстром доступе. Представлена в четырех дизайнерских оттенках: белый глянец белый матовый дуб крафт черный матовый. Ниша может быть использована как самостоятельный продукт так и в комбинации со шкафами 70 и 90 см. (крепеж для фиксации - в комплекте). Теперь вы точно сможете создать в своей ванной идеальное место для хранения где найдется место для каждой вещи

Отзывы о товаре Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601OF дерево




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция модульной мебели Func отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Открытая ниша – прекрасное решение для небольшого помещения. Она не занимает много места не утяжеляет интерьер и позволяет хранить все необходимые предметы в быстром доступе. Представлена в четырех дизайнерских оттенках: белый глянец белый матовый дуб крафт черный матовый. Ниша может быть использована как самостоятельный продукт так и в комбинации со шкафами 70 и 90 см. (крепеж для фиксации - в комплекте). Теперь вы точно сможете создать в своей ванной идеальное место для хранения где найдется место для каждой вещи
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Отзывы


Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601OF дерево - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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