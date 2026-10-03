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Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35922 черный купить с доставкой в Москве
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Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35922 черный

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Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35922 черный - фото 1
Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35922 черный - фото 2
Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35922 черный - фото 3
Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35922 черный - фото 4
Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35922 черный - фото 5
Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35922 черный - фото 6
Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35922 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35922 черный - фото 1
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35922 черный - фото 2
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35922 черный - фото 3
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35922 черный - фото 4
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35922 черный - фото 5
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35922 черный - фото 6
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35922 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
10 690 руб.  11 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624137
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Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
30х30х4
Вес, г.
410

Описание товара Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35922 черный

Для ценителей функционального использования пространства ванной комнаты создан набор крючков для полотенец которые по форме так напоминают современные смартфоны. Крючки выполнены в трендовом черном оттенке с матовым покрытием. В комплекте скрытые крепления. Установка изделия не потребует от вас профессиональных навыков.

Отзывы о товаре Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35922 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Для ценителей функционального использования пространства ванной комнаты создан набор крючков для полотенец которые по форме так напоминают современные смартфоны. Крючки выполнены в трендовом черном оттенке с матовым покрытием. В комплекте скрытые крепления. Установка изделия не потребует от вас профессиональных навыков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35922 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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