Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM X-Joy M85MOX40801S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 624127
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
Коллекция X-Joy
-
В наличииЦена 9 390 руб. 11 880 руб.2348 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром
-
В наличииЦена 15 790 руб.3948 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10000 хром
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM X-Joy A74341400 хром
-
В наличииЦена 17 590 руб. 18 990 руб.4398 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A90000 хром
-
В наличииЦена 55 490 руб.13873 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy FB85A10020 хром
-
В наличииЦена 29 490 руб. 31 770 руб.7373 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy FB85A2R010 хром
-
В наличииЦена 16 390 руб.4098 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный
-
В наличииЦена 9 290 руб.2323 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белы...
-
В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитГигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром
-
В наличииЦена 20 390 руб.5098 руб. в СплитГигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный
-
В наличииЦена 40 190 руб.10048 руб. в СплитДушевой набор AM.PM X-Joy FB85A1RH02 черный
-
В наличииЦена 20 790 руб.5198 руб. в СплитРаковина над стиральной машиной 60см AM.PM X-Joy M85AWCC0602WG б...
-
В наличииЦена 18 490 руб.4623 руб. в СплитТумба под столешницу для стир. машины напольн. 40см AM.PM X-Joy ...
-
В наличииЦена 20 890 руб. 22 500 руб.5223 руб. в СплитТумба под столешницу для стир. машины напольн. 60см AM.PM X-Joy ...
-
В наличииЦена 31 290 руб.7823 руб. в СплитРаковина над стиральной машиной 120см AM.PM X-Joy M85AWPL1201WG ...
-
В наличииЦена 10 690 руб.2673 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A65000 хро...
-
В наличииЦена 15 290 руб.3823 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель для ванны и душа с ТМС AM.PM X-Joy...
-
В наличииЦена 15 090 руб.3773 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитЗеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM X-Joy M85AMOX0651WG
-
В наличииЦена 15 290 руб.3823 руб. в СплитЗеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM X-Joy M85AMOX0801WG
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белы...
-
В наличииЦена 21 890 руб.5473 руб. в СплитТумба под раковину напольная 65см AM.PM X-Joy M85AFSX0652WG белы...
-
В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92000 хром
-
В наличииЦена 18 990 руб.4748 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92022 черный
-
В наличииЦена 19 590 руб.4898 руб. в СплитСмеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный
-
В наличииЦена 27 290 руб.6823 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92522 черный
-
В наличииЦена 22 190 руб.5548 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белы...
-
В наличииЦена 2 190 руб. 2 340 руб.548 руб. в СплитДвойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35622 черный
-
В наличииЦена 13 290 руб.3323 руб. в СплитЗеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM X-Joy M85MOX11001S
-
В наличииЦена 11 990 руб. 12 510 руб.2998 руб. в СплитЗеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM X-Joy M85MOX10801S
-
В наличииЦена 11 690 руб.2923 руб. в СплитРаковина мебельная 45см AM.PM X-Joy M85AWCC0452WG64 белая
-
В наличииЦена 6 090 руб.1523 руб. в СплитВешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346400 хром
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитВешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346422 черный
-
В наличииЦена 6 590 руб.1648 руб. в СплитДвойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32600 хро...
-
В наличииЦена 8 090 руб.2023 руб. в СплитДвойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32622 чер...
-
В наличииЦена 1 890 руб.473 руб. в СплитДвойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35600 хром
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM X-Joy A85A34100 хром
-
В наличииЦена 16 090 руб.4023 руб. в СплитРаковина мебельная 55см AM.PM X-Joy M85AWCC0552WG64 белая
-
В наличииЦена 17 590 руб.4398 руб. в СплитРаковина мебельная 65см AM.PM X-Joy M85AWCC0652WG64 белая
-
В наличииЦена 22 290 руб.5573 руб. в СплитРаковина мебельная 80см AM.PM X-Joy M85AWCC0802WG64 белая
-
В наличииЦена 3 790 руб.948 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341400 ...
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341422 ...
-
В наличииЦена 4 690 руб. 4 770 руб.1173 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 х...
-
В наличииЦена 5 490 руб.1373 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341522 ч...
-
В наличииЦена 43 490 руб.10873 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром
-
В наличииЦена 47 390 руб.11848 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy F0785A722 черный
-
В наличииЦена 24 890 руб.6223 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром
-
В наличииЦена 18 590 руб.4648 руб. в СплитСмеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром
-
В наличииЦена 30 290 руб.7573 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM...
-
В наличииЦена 38 690 руб.9673 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A400 хром
-
В наличииЦена 47 390 руб.11848 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A422 черный
-
В наличииЦена 49 690 руб.12423 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром
-
В наличииЦена 50 390 руб.12598 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитКольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34400 хром
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитСмеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром
-
В наличииЦена 16 580 руб. 23 690 руб.4145 руб. в СплитСмеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A4560...
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитКольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34422 черный
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитСтеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM X-Joy A85A34200...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитСтеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM X-Joy A85A34222...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитСтеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM....
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитСтеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM....
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитСтеклянный стакан с настенным держателем AM.PM X-Joy A85A34300 х...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитСтеклянный стакан с настенным держателем AM.PM X-Joy A85A34322 ч...
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитСтойка с туалетной щеткой AM.PM X-Joy A85A33300 хром
-
В наличииЦена 8 690 руб.2173 руб. в СплитСтойка с туалетной щеткой AM.PM X-Joy A85A33322 черный
-
В наличииЦена 11 290 руб.2823 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый
-
В наличииЦена 13 090 руб.3273 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02144 золото
-
В наличииЦена 16 390 руб.4098 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10033 белый
-
В наличииЦена 18 990 руб.4748 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото
-
В наличииЦена 15 090 руб.3773 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый
-
В наличииЦена 23 690 руб. 25 560 руб.5923 руб. в СплитСмеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A4560...
-
В наличииЦена 10 390 руб.2598 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A65022 чер...
-
В наличииЦена 21 890 руб.5473 руб. в СплитСмеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92044 розовое зол...
-
В наличииЦена 20 390 руб.5098 руб. в СплитСмеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92099 золото
-
В наличииЦена 28 490 руб.7123 руб. в СплитСмеситель встроенный на 3 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A9560...
-
В наличииЦена 56 790 руб. 61 110 руб.14198 руб. в СплитДушевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром
-
В наличииЦена 66 190 руб.16548 руб. в СплитДушевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром
-
В наличииЦена 57 690 руб.14423 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото
-
В наличииЦена 65 190 руб. 70 110 руб.16298 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A599 золото
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х85х8
Вес, кг.
9.65
Описание товара Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM X-Joy M85MOX40801S
Эффектное обновление коллекции X-Joy - зеркала с интерьерной LED-подсветкой. Стильное решение для ванной комнаты. Визуальный эффект парящего зеркала добавляет легкости интерьеру. Подсветка естественного дневного цвета не искажает отражение.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитЗеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM X-Joy M85AMOX0651WG
-
В наличииЦена 14 690 руб.3673 руб. в СплитЗеркало настенное с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0801WG
-
В наличииЦена 14 890 руб.3723 руб. в СплитШкаф с полками 40см AM.PM Func M8FCH04029WG белый
-
В наличииЦена 15 290 руб.3823 руб. в СплитЗеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM X-Joy M85AMOX0801WG
-
В наличииЦена 15 990 руб. 19 530 руб.3998 руб. в СплитЗеркало 65см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0653SA ...
-
В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый
-
В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитЗеркало настенное с LED-подсветкой 100см AM.PM Gem M91AMOX1001WG
-
В наличииЦена 17 790 руб. 23 400 руб.4448 руб. в СплитЗеркало 80см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0803SA ...
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белы...
-
В наличииЦена 18 490 руб.4623 руб. в СплитТумба под столешницу для стир. машины напольн. 40см AM.PM X-Joy ...
-
В наличииЦена 18 590 руб.4648 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый
-
В наличииЦена 18 690 руб.4673 руб. в СплитЗеркало, частично зеркальный шкаф, правый, 60 см RedBlu by Damix...
Эффектное обновление коллекции X-Joy - зеркала с интерьерной LED-подсветкой. Стильное решение для ванной комнаты. Визуальный эффект парящего зеркала добавляет легкости интерьеру. Подсветка естественного дневного цвета не искажает отражение.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM X-Joy M85MOX40801S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM X-Joy M85MOX40801S