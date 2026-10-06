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Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM X-Joy M85MOX41001S купить с доставкой в Москве
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Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM X-Joy M85MOX41001S

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
15 390 руб.  16 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624111
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Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х1.05х0.08
Вес, кг.
11.65

Описание товара Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM X-Joy M85MOX41001S

Эффектное обновление коллекции X-Joy - зеркала с интерьерной LED-подсветкой. Стильное решение для ванной комнаты. Визуальный эффект парящего зеркала добавляет легкости интерьеру. Подсветка естественного дневного цвета не искажает отражение.

Отзывы о товаре Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM X-Joy M85MOX41001S




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Описание
Эффектное обновление коллекции X-Joy - зеркала с интерьерной LED-подсветкой. Стильное решение для ванной комнаты. Визуальный эффект парящего зеркала добавляет легкости интерьеру. Подсветка естественного дневного цвета не искажает отражение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM X-Joy M85MOX41001S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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