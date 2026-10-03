Top.Mail.Ru
Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM X-Joy M85MOX11001S купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM X-Joy M85MOX11001S

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM X-Joy M85MOX11001S - фото 1
Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM X-Joy M85MOX11001S - фото 2
Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM X-Joy M85MOX11001S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
серебро
  • Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM X-Joy M85MOX11001S - фото 1
  • Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM X-Joy M85MOX11001S - фото 2
  • Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM X-Joy M85MOX11001S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 290 руб. 
Начислим 798 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624110
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM X-Joy M85MOX11001S
13 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
зеркало, упаковка
Подсветка в комплекте
есть
Страна производства
Германия
Цвет изделия
серебро
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.75х0.08
Вес, кг.
10.65

Описание товара Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM X-Joy M85MOX11001S

Эффектное обновление коллекции X-Joy - зеркала с интерьерной LED-подсветкой. Стильное решение для ванной комнаты. Визуальный эффект парящего зеркала добавляет легкости интерьеру. Подсветка естественного дневного цвета не искажает отражение.

Отзывы о товаре Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM X-Joy M85MOX11001S




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
зеркало, упаковка
Подсветка в комплекте
есть
Страна производства
Германия
Цвет изделия
серебро
Страна производитель
Китай
Описание
Эффектное обновление коллекции X-Joy - зеркала с интерьерной LED-подсветкой. Стильное решение для ванной комнаты. Визуальный эффект парящего зеркала добавляет легкости интерьеру. Подсветка естественного дневного цвета не искажает отражение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM X-Joy M85MOX11001S - по цене 13290 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...