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Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341400 хром купить с доставкой в Москве
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Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341400 хром

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Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341400 хром - фото 1
Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341400 хром - фото 2
Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341400 хром - фото 3
Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341400 хром - фото 4
Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341400 хром - фото 5
Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341400 хром - фото 6
Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341400 хром - фото 7
Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341400 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
  • Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341400 хром - фото 1
  • Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341400 хром - фото 2
  • Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341400 хром - фото 3
  • Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341400 хром - фото 4
  • Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341400 хром - фото 5
  • Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341400 хром - фото 6
  • Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341400 хром - фото 7
  • Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341400 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624085
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341400 хром
3 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
17х15х6
Вес, г.
314

Описание товара Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341400 хром

Самая провокационная коллекция сантехники – X-Joy не была полностью наполненной без невероятных аксессуаров для ванной комнаты. Дизайн аксессуаров X-Joy принадлежит авторству собственной дизайн-студии бренда AM PM из Германии. В основе дизайна аксессуаров – контраст между строгими квадратными и плавными округлыми формами. Это небанальное сочетание форм делает облик продуктов универсальным, что позволяет им вписаться в любой интерьер. Держатель для туалетной бумаги X-Joy – незаменимый аксессуар для ванной, который поражает своей эргономичностью. Продукт выполнен из сплава металлов высочайшего качества с хромовым покрытием, устойчивым к механическим повреждениям. Даже через 10 лет, аксессуары X-Joy будут выглядеть, как новые.

Отзывы о товаре Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341400 хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Самая провокационная коллекция сантехники – X-Joy не была полностью наполненной без невероятных аксессуаров для ванной комнаты. Дизайн аксессуаров X-Joy принадлежит авторству собственной дизайн-студии бренда AM PM из Германии. В основе дизайна аксессуаров – контраст между строгими квадратными и плавными округлыми формами. Это небанальное сочетание форм делает облик продуктов универсальным, что позволяет им вписаться в любой интерьер. Держатель для туалетной бумаги X-Joy – незаменимый аксессуар для ванной, который поражает своей эргономичностью. Продукт выполнен из сплава металлов высочайшего качества с хромовым покрытием, устойчивым к механическим повреждениям. Даже через 10 лет, аксессуары X-Joy будут выглядеть, как новые.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341400 хром - стоимость товара 3790 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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