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Вешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346422 черный купить с доставкой в Москве
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Вешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346422 черный

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Вешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346422 черный - фото 1
Вешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346422 черный - фото 2
Вешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346422 черный - фото 3
Вешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346422 черный - фото 4
Вешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346422 черный - фото 5
Вешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346422 черный - фото 6
Вешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346422 черный - фото 7
Вешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346422 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
  • Вешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346422 черный - фото 1
  • Вешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346422 черный - фото 2
  • Вешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346422 черный - фото 3
  • Вешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346422 черный - фото 4
  • Вешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346422 черный - фото 5
  • Вешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346422 черный - фото 6
  • Вешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346422 черный - фото 7
  • Вешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346422 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб. 
Начислим 444 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624072
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Вешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346422 черный
7 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
держатель, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
800х60х65
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
63х63х6
Вес, г.
400

Описание товара Вешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346422 черный

Самая провокационная коллекция сантехники – X-Joy не была полностью наполненной без невероятных аксессуаров для ванной комнаты. Дизайн аксессуаров X-Joy принадлежит авторству собственной дизайн-студии бренда AM.PM из Германии. В основе дизайна аксессуаров – контраст между строгими квадратными и плавными округлыми формами. Это небанальное сочетание форм делает облик продуктов универсальным, что позволяет им вписаться в любой интерьер. Вешалка для полотенец X-Joy – незаменимый аксессуар для вашей ванной.Продукт выполнен из сплава металлов высочайшего качества с матовым черным покрытием, устойчивым к механическим повреждениям. Даже через 10 лет, аксессуары X-Joy будут выглядеть, как новые.

Отзывы о товаре Вешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346422 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
держатель, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
800х60х65
Страна производитель
Германия
Описание
Самая провокационная коллекция сантехники – X-Joy не была полностью наполненной без невероятных аксессуаров для ванной комнаты. Дизайн аксессуаров X-Joy принадлежит авторству собственной дизайн-студии бренда AM.PM из Германии. В основе дизайна аксессуаров – контраст между строгими квадратными и плавными округлыми формами. Это небанальное сочетание форм делает облик продуктов универсальным, что позволяет им вписаться в любой интерьер. Вешалка для полотенец X-Joy – незаменимый аксессуар для вашей ванной.Продукт выполнен из сплава металлов высочайшего качества с матовым черным покрытием, устойчивым к механическим повреждениям. Даже через 10 лет, аксессуары X-Joy будут выглядеть, как новые.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346422 черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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