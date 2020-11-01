Батарея для ИБП Powercom VGD-240V RM for VRT-10K (240V, 9Ah), black, IEC320 4*C13+4*C19

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Powercom
|Тип товара
|Вес, кг
|68
|Высота, см
|13
|Длина, см
|69
|Емкость
|9 Ач
|Напряжение
|240 В
|Производство
|Китай
|Ширина, см
|42.8
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