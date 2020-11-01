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Внешний HDD WD Elements Desktop 3Tb (WDBWLG0030HBK-EESN)

Артикул: 62259
Внешний HDD WD Elements Desktop 3Tb (WDBWLG0030HBK-EESN)
8 230 руб. 
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+ 61 КэтКоинов
Артикул: 62259
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендWD
Тип товараВнешний жесткий диск
Вес, кг0.91
Объем3 Тб
Размеры (ШхВхД), мм48x165.8x135
Тип дискаHDD
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусапластик
Форм-фактор HDD, дюйм3,5
Цветчерный
При подключении к порту SuperSpeed USB 3.0 накопитель WD Elements может открывать и сохранять файлы как никогда быстро. Двухчасовой фильм в разрешении HD можно передать всего за 3 минуты вместо 13. Когда внутренний жесткий диск заполняется почти до предела, работа компьютера замедляется. Не удаляйте файлы. Освободите пространство на внутреннем жестком диске, переместив файлы на настольный накопитель WD Elements, и ваш компьютер снова станет работать быстро. Его емкости — 3 ТБ — будет более чем достаточно для хранения всех нужных файлов и дорогих вам воспоминаний. Мы понимаем, насколько важна для вас сохранность ваших данных. Поэтому диски, используемые в этих накопителях, созданы нами с учетом высоких требований в части долговечности, ударопрочности и надежности работы в долгосрочной перспективе. А прочный корпус этого накопителя не только стильно выглядит, но и надежно защищает диск от повреждений.


Теги товара: USB 3.0, Черные.


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Внешний HDD WD Elements Desktop 3Tb (WDBWLG0030HBK-EESN) – стоимость товара 8230 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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