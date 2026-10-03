Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. (кейс в комплекте) 0611923022
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Характеристики
Описание товара Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. (кейс в комплекте) 0611923022
Перфоратор Bosch BH 187-LI – беспроводной инструмент для профессионального использования. Он позволяет сверлить отверстия в материалах и выполнять легкое долбление бетона. В случае заклинивания оснастки срабатывает технология KickBack и специальный датчик отключает перфоратор. Модуль Connectivity предусматривает синхронизацию со смартфоном для персонализированной настройки параметров. Благодаря L-образной форме обеспечивается распределение веса и снижается нагрузка на руки. Совместимость со всеми системами пылеудаления помогает поддерживать чистоту. Технология Vibration Control снижает вибрационную отдачу в процессе работы. В качестве источника автономного питания для Bosch BH 187-LI применяется слайдерный аккумулятор. Мощный бесщеточный двигатель аккумуляторного перфоратора GBH 187-LI Professional, а также оптимизированный механизм редуктора позволяют сделать работу более эффективной и просверлить больше отверстий на одном заряде аккумулятора. Эргономичная L-образная форма инструмента обеспечивает сбалансированное распределение веса и снижает нагрузку на руки. Функции KickBack, Vibration Control и совместимость с системами пылеудаления гарантируют безопасность и снижают вероятность травм во время эксплуатации. Простота и удобство использования инструмента благодаря возможности завести персонализированные настройки инструмента в приложении BeConnected на вашем смартфоне. Максимальная производительность Сверлите больше отверстий на одном заряде аккумулятора KickBack Control Специальный датчик отключит инструмент при заклинивании оснастки. Сверление без пыли Совместим со всеми системами пылеудаления Connectivity & HMI Модуль Connectivity обеспечивает подключение перфоратора к смартфону для настройки параметров его работы, а пользовательский интерфейс HMI позволяет отследить состояние инструмента по мере его эксплуатации Функция гашения вибрации Конструкция рукоятки с виброгасящей вставкой для более длительной работы и без усталости Стабильная скорость Скорость вращения двигателя обеспечивает стабильную работу Эргономичная форма Сбалансированное распределение веса инструмента благодаря L-образной форме
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Теги товара: SDS PLUS
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Теги товара: SDS PLUS
Отзывы о товаре Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. (кейс в комплекте) 0611923022