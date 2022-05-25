Строительный пылесос Karcher WD 5 P S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Строительный пылесос Karcher WD 5 P S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый
Энергоэффективность и сверхвысокая сила всасывания: при невысокой потребляемой мощности (1100 Вт) хозяйственный пылесос WD 5 P S V-25/5/22 гарантирует превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Аппарат оснащен прочным 25-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, 5-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 2,2 м, переключаемой насадкой для пола, плоским складчатым фильтром, фильтр-мешком из нетканого материала, а также встроенной штепсельной розеткой для подключения электроинструментов, снабженной автоматикой включения / отключения. Тем самым обеспечивается возможность немедленного сбора пыли и стружки, образующихся при пилении или шлифовании. При этом поворотный переключатель обеспечивает регулировку силы всасывания в зависимости от выполняемой работы. Запатентованная конструкция фильтровального узла позволяет мгновенно извлекать фильтр, не вступая в контакт с грязью. В аппарате предусмотрена также система быстрой и эффективной очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки. Благодаря съемной конструкции антистатической рукоятки насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу, фиксируемому в верхней части аппарата для компактного хранения. Удлинительные трубки и насадка для пола быстро закрепляются на отбойнике пылесоса на время перерывов в работе.
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