Бензопила Starwind SG-4516 2200Вт 3л.с. дл.шины:16" (40cm)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя
2.7 л. с.
Объём топливного бака, л
0.55
Шаг цепи, дюйм
0.325
Длина шины, дюйм
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб.
В наличии
Код товара: 622381
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4 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
26
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя
2.7 л. с.
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Шаг цепи, дюйм
0.325
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х40х26
Вес, кг.
6
Описание товара Бензопила Starwind SG-4516 2200Вт 3л.с. дл.шины:16" (40cm)
Бензопила STARWIND SG-4516 1 Вт 3 л.с. длина шины 16 дюймов 40 см 1898044 предназначена для распиливания древесины. Бензиновый двигатель обеспечивает продолжительную работу изделия. Проста в эксплуатации, поэтому не требует специальных навыков. Благодаря эргономичной форме пила удобна в использовании.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 18 дюймов, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см), Объём топливного бака (л)
Теги товара: 45, 0.55, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, Функция антивибрация
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Бренд
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
26
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя
2.7 л. с.
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Шаг цепи, дюйм
0.325
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
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Страна производитель
Китай
Бензопила STARWIND SG-4516 1 Вт 3 л.с. длина шины 16 дюймов 40 см 1898044 предназначена для распиливания древесины. Бензиновый двигатель обеспечивает продолжительную работу изделия. Проста в эксплуатации, поэтому не требует специальных навыков. Благодаря эргономичной форме пила удобна в использовании.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 18 дюймов, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см), Объём топливного бака (л)
Теги товара: 45, 0.55, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, Функция антивибрация
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 18 дюймов, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см), Объём топливного бака (л)
Теги товара: 45, 0.55, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, Функция антивибрация
Бензопила Starwind SG-4516 2200Вт 3л.с. дл.шины:16" (40cm) - по цене 4700 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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