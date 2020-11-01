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Внешний HDD Silicon Power Diamond D05 1Tb Grey (SP010TBPHDD05S3T)

Артикул: 62234
  • Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb SP010TBPHDD05S3T 2.5 серый - фото 2
Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb SP010TBPHDD05S3T 2.5 серый - фото 2
4 400 руб. 
5 847 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 62234
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSilicon Power
Тип товараВнешний жесткий диск
Вес, кг0.205
Объем1 Тб
Размеры (ШхВхД), мм75.8x13.6x124.8
Тип дискаHDD
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусаметалл, пластик
Форм-фактор HDD, дюйм2,5
Цветсерый
Внешний HDD Silicon Power Diamond D05 под индексом SP010TBPHDD05S3T получил пластиковый корпус с алюминиевыми вставками толщиной всего 13,6 мм. Стильное решение в 2,5-дюймовом формате черного цвета имеет терабайтный объем для хранения данных, а также оснащено USB-интерфейсом третьего поколения с максимально возможной скоростью передачи данных 5 Гбит/с.Портативный HDD-диск обладает всеми качествами накопителя лэптопа – скорость вращения шпинделя на уровне 5400 rpm и 8-мегабайтный буфер обмена. При этом вес HDD Silicon Power Diamond D05 SP010TBPHDD05S3T составляет 205 грамм при ширине в 75,8 мм и длине 125 мм – идеальное сочетание, которое не тянет карман в прямом смысле этого слова.


Теги товара: USB 3.0.


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Самовывоз невозможен
Внешний HDD Silicon Power Diamond D05 1Tb Grey (SP010TBPHDD05S3T) - стоимость товара 4400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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