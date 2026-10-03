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Сетевая карта Intel X520-DA1 1x10GbE SFP+ PCIe2.0 x8 E10G41BTDAG1P5 купить с доставкой в Москве
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Сетевая карта Intel X520-DA1 1x10GbE SFP+ PCIe2.0 x8 E10G41BTDAG1P5

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Сетевая карта Intel E10G41BTDAG1P5 - фото 1
Сетевая карта Intel E10G41BTDAG1P5 - фото 2
Сетевая карта Intel E10G41BTDAG1P5 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
  • Сетевая карта Intel E10G41BTDAG1P5 - фото 1
  • Сетевая карта Intel E10G41BTDAG1P5 - фото 2
  • Сетевая карта Intel E10G41BTDAG1P5 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622346
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х3
Вес, г.
100

Описание товара Сетевая карта Intel X520-DA1 1x10GbE SFP+ PCIe2.0 x8 E10G41BTDAG1P5

Сетевая карта Intel X520-DA1 (E10G41BTDAG1P5), чип -Intel 82599, бесшумный (без вентиляторов).

Отзывы о товаре Сетевая карта Intel X520-DA1 1x10GbE SFP+ PCIe2.0 x8 E10G41BTDAG1P5




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевая карта Intel X520-DA1 (E10G41BTDAG1P5), чип -Intel 82599, бесшумный (без вентиляторов).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта Intel X520-DA1 1x10GbE SFP+ PCIe2.0 x8 E10G41BTDAG1P5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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