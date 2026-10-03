Сетевая карта Intel X540-T2 2x10GbE RJ45 PCIe2.1 x8 X540T2
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Характеристики
Описание товара Сетевая карта Intel X540-T2 2x10GbE RJ45 PCIe2.1 x8 X540T2
Сетевая карта Intel X540-T2 – это высокопроизводительное решение для профессионалов, которым необходима стабильная и быстрая передача данных в корпоративных сетях, центрах обработки данных или при работе с ресурсоемкими приложениями. Благодаря поддержке скорости 10 Гбит/с она обеспечивает мгновенную передачу больших объемов информации, минимизируя задержки и повышая общую эффективность работы сети. Эта модель оснащена двумя портами RJ-45, что позволяет подключать её к двум независимым сетевым устройствам одновременно, обеспечивая отказоустойчивость и балансировку нагрузки. Карта идеально подходит для серверов, рабочих станций и виртуализированных сред, где критически важны высокая пропускная способность и надежность соединения. Интерфейс PCI-E x8 гарантирует совместимость с большинством современных материнских плат, а поддержка стандарта PCI Express 2.1 обеспечивает стабильную работу без узких мест в передаче данных. Чип Intel X540, лежащий в основе этой сетевой карты, известен своей энергоэффективностью и низким уровнем задержек, что делает его оптимальным выбором для корпоративных решений. Карта поддерживает технологии виртуализации, включая SR-IOV (Single Root I/O Virtualization), что особенно важно для облачных сервисов и виртуальных машин. Благодаря этому нагрузка на процессор снижается, а производительность увеличивается, позволяя эффективно распределять ресурсы между несколькими пользователями или приложениями. Встроенные механизмы управления трафиком и приоритезации данных обеспечивают стабильную работу даже при высокой нагрузке. Поддержка Jumbo Frames (пакетов увеличенного размера) ускоряет передачу крупных файлов, а функции энергосбережения снижают общее энергопотребление системы без ущерба для скорости. Intel X540-T2 также отличается высокой совместимостью с различными операционными системами, включая Windows, Linux и VMware, что делает её универсальным решением для разных IT-инфраструктур. Встроенные функции диагностики и мониторинга помогают быстро выявлять и устранять возможные проблемы в сети, сокращая время простоя и повышая отказоустойчивость. Эта сетевая карта – идеальное решение для тех, кто ценит надежность, скорость и качество. Она подходит для построения высоконагруженных сетей, где важны не только производительность, но и стабильность соединения. Благодаря передовым технологиям Intel X540-T2 гарантирует бесперебойную работу даже в самых требовательных средах, обеспечивая высокую скорость передачи данных и минимальные задержки. Если вам необходимо быстрое и стабильное сетевое подключение, карта Intel X540-T2 станет отличным выбором. Её производительность, надежность и широкий набор функций делают её незаменимым инструментом для корпоративных сетей, серверов и высокопроизводительных рабочих станций.
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