Сетевая карта Intel PRO/1000 PT 2x1GbE RJ45 PCIe2.0 x4 EXPI9402PT
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Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622340
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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Сетевая карта
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х3
Вес, г.
120
Описание товара Сетевая карта Intel PRO/1000 PT 2x1GbE RJ45 PCIe2.0 x4 EXPI9402PT
Чип - Intel 8257, стандарты - 802.1p, 802.1Q VLAN, 802.3x Flow Control.
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Бренд
Intel
Тип товара
Сетевая карта
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Чип - Intel 8257, стандарты - 802.1p, 802.1Q VLAN, 802.3x Flow Control.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Сетевая карта Intel PRO/1000 PT 2x1GbE RJ45 PCIe2.0 x4 EXPI9402PT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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