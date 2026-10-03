Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622229
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
210
Описание товара Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309)
Jabra Evolve 20 Special Edition Stereo MS Микрофон с шумоподавлением, USB-разъем, модуль управления вызовами с кнопками отключения микрофона (mute) и регулировки громкости на шнуре, амбушюры из мягкого кожзаменителя Сертификат Microsoft Teams/Skype for Business проводная два динамика Подключение компьютер
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Jabra Evolve 20 Special Edition Stereo MS Микрофон с шумоподавлением, USB-разъем, модуль управления вызовами с кнопками отключения микрофона (mute) и регулировки громкости на шнуре, амбушюры из мягкого кожзаменителя Сертификат Microsoft Teams/Skype for Business проводная два динамика Подключение компьютер
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Jabra Evolve 20 SE, Stereo (4999-823-309) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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