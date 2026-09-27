Тонер-туба оригинальная Canon C-EXV49 Y (8527B002) для Canon ImageRUNNER ADVANCE C3320/3320i/3325i/3330i/3530i/3525i/3520i, желтый, 19000 стр. 8527B002
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Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 830 руб.
В наличии
Код товара: 621885
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Самовывоз в Москве
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8 830 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
200
Описание товара Тонер-туба оригинальная Canon C-EXV49 Y (8527B002) для Canon ImageRUNNER ADVANCE C3320/3320i/3325i/3330i/3530i/3525i/3520i, желтый, 19000 стр. 8527B002
Картридж для Canon iR ADVANCE C3320. Ресурс: 19000 страниц при 5% заполнении листа. Цвет тонера: желтый.
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер-туба оригинальная Canon C-EXV49 Y (8527B002) для Canon ImageRUNNER ADVANCE C3320/3320i/3325i/3330i/3530i/3525i/3520i, желтый, 19000 стр. 8527B002 - по цене 8830 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тонер-туба оригинальная Canon C-EXV49 Y (8527B002) для Canon ImageRUNNER ADVANCE C3320/3320i/3325i/3330i/3530i/3525i/3520i, желтый, 19000 стр. 8527B002