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Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb (SP010TBPHDS03S3K) черный купить с доставкой в Москве
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Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb (SP010TBPHDS03S3K) черный

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Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb (SP010TBPHDS03S3K) черный - фото 1
Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb (SP010TBPHDS03S3K) черный - фото 2
Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb (SP010TBPHDS03S3K) черный - фото 3
Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb (SP010TBPHDS03S3K) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
  • Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb (SP010TBPHDS03S3K) черный - фото 1
  • Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb (SP010TBPHDS03S3K) черный - фото 2
  • Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb (SP010TBPHDS03S3K) черный - фото 3
  • Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb (SP010TBPHDS03S3K) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 62182
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х6
Вес, г.
230

Описание товара Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb (SP010TBPHDS03S3K) черный

Внешний портативный жесткий диск HDD Silicon Power 1TB Stream с компактной и элегантной конструкцией, весом всего 145 грамм, позволит всегда иметь Вам необходимую информацию при себе. Специальный состав на поверхности устройства убережет его от повреждений и царапин, а прочный корпус сохранит данные в целостности. К достоинствам данного устройства относятся также энергосберегающий режим и функция автоматического перехода в спящий режим. А уникальный светодиодный индикатор поможет разобраться, с каким интерфейсом в данный момент работает устройство с USB 2.0 или 3.0.



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb (SP010TBPHDS03S3K) черный




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний портативный жесткий диск HDD Silicon Power 1TB Stream с компактной и элегантной конструкцией, весом всего 145 грамм, позволит всегда иметь Вам необходимую информацию при себе. Специальный состав на поверхности устройства убережет его от повреждений и царапин, а прочный корпус сохранит данные в целостности. К достоинствам данного устройства относятся также энергосберегающий режим и функция автоматического перехода в спящий режим. А уникальный светодиодный индикатор поможет разобраться, с каким интерфейсом в данный момент работает устройство с USB 2.0 или 3.0.


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 1 тб, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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