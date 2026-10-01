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Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный купить с доставкой в Москве
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Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный

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Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный - фото 1
Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный - фото 2
Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный - фото 3
Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный - фото 4
Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный - фото 5
Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный - фото 6
Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный - фото 7
Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный - фото 8
Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный - фото 9
Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный - фото 10
Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
красный
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Питание
от сети
  • Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный - фото 1
  • Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный - фото 2
  • Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный - фото 3
  • Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный - фото 4
  • Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный - фото 5
  • Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный - фото 6
  • Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный - фото 7
  • Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный - фото 8
  • Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный - фото 9
  • Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный - фото 10
  • Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621768
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Характеристики

Бренд
Sber
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
красный
Особенности
Мультирум, Стереопара, Детектор шума
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Отношение сигнал/шум, дБ
96
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Нет
USB
да
Питание
от сети
Габаритные размеры
97 x 103 x 97 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х10
Вес, г.
369

Описание товара Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный

Портативная акустика Sber – это стильное и компактное решение для любителей музыки на ходу. Эта красная колонка весит всего 0,37 кг, что делает ее удобной для переноски и использования в любых условиях. Оснащенная одним динамиком мощностью 5 Вт, она обеспечивает качественный моно звук с высоким отношением сигнал/шум в 96 дБ, что позволяет наслаждаться четким и насыщенным звучанием. Благодаря поддержке Bluetooth версии v5.0 и Wi-Fi, колонка легко подключается к любым совместимым устройствам, обеспечивая стабильное и быстрое соединение. Питание осуществляется от сети, что гарантирует долгую и бесперебойную работу устройства. Изготовленный из качественного пластика, корпус обеспечивает надежность и долговечность, а стильный красный цвет подчеркивает современный дизайн и привлекает внимание. Портативная акустика Sber – это отличный выбор для тех, кто ценит качество звука и мобильность. Отсутствие линейного AUX входа и дисплея делает ее использование простым и интуитивно понятным, оставляя только основные функции для наслаждения любимой музыкой.

Отзывы о товаре Умная колонка Sber Boom Mini Салют (SBDV-00095T) красный




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Характеристики
Бренд
Sber
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
красный
Особенности
Мультирум, Стереопара, Детектор шума
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Отношение сигнал/шум, дБ
96
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Нет
USB
да
Питание
от сети
Габаритные размеры
97 x 103 x 97 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Sber – это стильное и компактное решение для любителей музыки на ходу. Эта красная колонка весит всего 0,37 кг, что делает ее удобной для переноски и использования в любых условиях. Оснащенная одним динамиком мощностью 5 Вт, она обеспечивает качественный моно звук с высоким отношением сигнал/шум в 96 дБ, что позволяет наслаждаться четким и насыщенным звучанием. Благодаря поддержке Bluetooth версии v5.0 и Wi-Fi, колонка легко подключается к любым совместимым устройствам, обеспечивая стабильное и быстрое соединение. Питание осуществляется от сети, что гарантирует долгую и бесперебойную работу устройства. Изготовленный из качественного пластика, корпус обеспечивает надежность и долговечность, а стильный красный цвет подчеркивает современный дизайн и привлекает внимание. Портативная акустика Sber – это отличный выбор для тех, кто ценит качество звука и мобильность. Отсутствие линейного AUX входа и дисплея делает ее использование простым и интуитивно понятным, оставляя только основные функции для наслаждения любимой музыкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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