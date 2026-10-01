Экран Cactus 180x180см CS-PSW-180X180-BK 1:1 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Экран Cactus 180x180см CS-PSW-180X180-BK 1:1 черный
Экран Cactus Wallscreen CS-PSW-180х180, 180х180 см, 1:1, настенно-потолочный — это модель с матовым покрытием полотна. Обладает хорошими отражающими свойствами, что позволяет демонстрировать качественную, насыщенную и четкую картинку. Он отлично подойдет для просмотра всевозможных изображений – слайдов, фотографий, презентаций, фильмов. Удобная рулонная конструкция оснащена пружинным механизмом, благодаря которому экран можно легко и быстро разворачивать и сворачивать при необходимости. Диагональ экрана: 100 Семейство: Wallscreen Формат экрана: 1:1 Особенности покрытия: белый матовый экран, чрный кант. Высота экрана: 180 см Ширина экрана: 180 см Тип установки: настенно-потолочный Размер корпуса экрана (см): 198.9x6.2x9 Размер упаковки (см): 204.3x12x11.5 Вес: 7.45 кг Размеры верхней/нижней/боковых кромок (см): 0/0/3 Цвет корпуса экрана: Pantone black 7S-2082
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Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
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