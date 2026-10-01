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Экран Cactus 180x180см CS-PSW-180X180-BK 1:1 черный купить с доставкой в Москве
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Экран Cactus 180x180см CS-PSW-180X180-BK 1:1 черный

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Экран Cactus 180x180см CS-PSW-180X180-BK 1:1 черный - фото 1
Экран Cactus 180x180см CS-PSW-180X180-BK 1:1 черный - фото 2
Экран Cactus 180x180см CS-PSW-180X180-BK 1:1 черный - фото 3
Экран Cactus 180x180см CS-PSW-180X180-BK 1:1 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
  • Экран Cactus 180x180см CS-PSW-180X180-BK 1:1 черный - фото 1
  • Экран Cactus 180x180см CS-PSW-180X180-BK 1:1 черный - фото 2
  • Экран Cactus 180x180см CS-PSW-180X180-BK 1:1 черный - фото 3
  • Экран Cactus 180x180см CS-PSW-180X180-BK 1:1 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%
5 320 руб.  5 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621098
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.8х1.8х0.1
Вес, кг.
9

Описание товара Экран Cactus 180x180см CS-PSW-180X180-BK 1:1 черный

Экран Cactus Wallscreen CS-PSW-180х180, 180х180 см, 1:1, настенно-потолочный — это модель с матовым покрытием полотна. Обладает хорошими отражающими свойствами, что позволяет демонстрировать качественную, насыщенную и четкую картинку. Он отлично подойдет для просмотра всевозможных изображений – слайдов, фотографий, презентаций, фильмов. Удобная рулонная конструкция оснащена пружинным механизмом, благодаря которому экран можно легко и быстро разворачивать и сворачивать при необходимости. Диагональ экрана: 100 Семейство: Wallscreen Формат экрана: 1:1 Особенности покрытия: белый матовый экран, чрный кант. Высота экрана: 180 см Ширина экрана: 180 см Тип установки: настенно-потолочный Размер корпуса экрана (см): 198.9x6.2x9 Размер упаковки (см): 204.3x12x11.5 Вес: 7.45 кг Размеры верхней/нижней/боковых кромок (см): 0/0/3 Цвет корпуса экрана: Pantone black 7S-2082

Отзывы о товаре Экран Cactus 180x180см CS-PSW-180X180-BK 1:1 черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Страна производитель
Китай
Описание
Экран Cactus Wallscreen CS-PSW-180х180, 180х180 см, 1:1, настенно-потолочный — это модель с матовым покрытием полотна. Обладает хорошими отражающими свойствами, что позволяет демонстрировать качественную, насыщенную и четкую картинку. Он отлично подойдет для просмотра всевозможных изображений – слайдов, фотографий, презентаций, фильмов. Удобная рулонная конструкция оснащена пружинным механизмом, благодаря которому экран можно легко и быстро разворачивать и сворачивать при необходимости. Диагональ экрана: 100 Семейство: Wallscreen Формат экрана: 1:1 Особенности покрытия: белый матовый экран, чрный кант. Высота экрана: 180 см Ширина экрана: 180 см Тип установки: настенно-потолочный Размер корпуса экрана (см): 198.9x6.2x9 Размер упаковки (см): 204.3x12x11.5 Вес: 7.45 кг Размеры верхней/нижней/боковых кромок (см): 0/0/3 Цвет корпуса экрана: Pantone black 7S-2082
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