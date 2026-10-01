Экран Cactus 149.4x265.7см CS-PSW-149X265-BK 16:9 черный
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Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%7 470 руб. 11 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621096
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.7х1.5х0.1
Вес, кг.
25
Описание товара Экран Cactus 149.4x265.7см CS-PSW-149X265-BK 16:9 черный
Название Рулонный матовый белый экран cactus Wallscreen CS-PSW-149x265. Категория Проекционные экраны. Тип установки настенно-потолочный. Тип экрана рулонный. Высота полотна 149 см. Ширина полотна 266 см. Соотношение сторон 16:9. Диагональ (дюйм) 120 . Диагональ (см) 305 см. Привод ручной. Тип проекции прямая. Цвет экрана матовый белый. Угол обзора 100 градусов. Кейс есть. Вес 15 кг. Цвет белый. Материал полотна Matte White. Размер белого поля полотна (см): 149x265 Размер корпуса экрана (см): 286.9x10.3x13
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
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Название Рулонный матовый белый экран cactus Wallscreen CS-PSW-149x265. Категория Проекционные экраны. Тип установки настенно-потолочный. Тип экрана рулонный. Высота полотна 149 см. Ширина полотна 266 см. Соотношение сторон 16:9. Диагональ (дюйм) 120 . Диагональ (см) 305 см. Привод ручной. Тип проекции прямая. Цвет экрана матовый белый. Угол обзора 100 градусов. Кейс есть. Вес 15 кг. Цвет белый. Материал полотна Matte White. Размер белого поля полотна (см): 149x265 Размер корпуса экрана (см): 286.9x10.3x13
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Экран Cactus 149.4x265.7см CS-PSW-149X265-BK 16:9 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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