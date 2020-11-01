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Шлифмашина дельтаобразная Black & Decker (B&D) KA280K-QS

Артикул: 62094
Шлифмашина дельтаобразная Black &amp; Decker (B&amp;D) KA280K-QS
4 480 руб. 
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+ 79 КэтКоинов
Артикул: 62094
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlack & Decker
Тип товараШлифмашина дельта
Макс. частота вращения диска13000 об/мин
Мощность220 Вт
Тормоз двигателяда
Диаметр диска125 мм
Диаметр посадочного отверстия22.2 мм
Размер хода платформы2 мм
Дополнительная рукояткаесть
Крепление листалипучка
Регулировка частоты вращенияесть
Пылесборникесть
Питаниеот сети
Блокировка кнопки включенияда
Макс. частота колебания платформы13000 кол/мин
В кейседа
Защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделянет
Длина, см26
Ширина, см10
Высота, см15
Вес, кг1.9
Эксцентриковая шлифмашина, мощность 220 Вт, частота вращения диска до 13000 об/мин, ход платформы 2 мм, диаметр диска до 125 мм, пылесборник


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Самовывоз невозможен
Шлифмашина дельтаобразная Black & Decker (B&D) KA280K-QS - по цене 4480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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