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Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI без ЗУ и АКБ 0611911120 купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI без ЗУ и АКБ 0611911120

16 Отзывы
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Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI без ЗУ и АКБ 0611911120 - фото 1
Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI без ЗУ и АКБ 0611911120 - фото 2
Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI без ЗУ и АКБ 0611911120 - фото 3
Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI без ЗУ и АКБ 0611911120 - фото 4
Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI без ЗУ и АКБ 0611911120 - фото 5
Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI без ЗУ и АКБ 0611911120 - фото 6
Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI без ЗУ и АКБ 0611911120 - фото 7
Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI без ЗУ и АКБ 0611911120 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфоратор
В кейсе
нет
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
20
  • Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI без ЗУ и АКБ 0611911120 - фото 1
  • Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI без ЗУ и АКБ 0611911120 - фото 2
  • Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI без ЗУ и АКБ 0611911120 - фото 3
  • Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI без ЗУ и АКБ 0611911120 - фото 4
  • Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI без ЗУ и АКБ 0611911120 - фото 5
  • Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI без ЗУ и АКБ 0611911120 - фото 6
  • Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI без ЗУ и АКБ 0611911120 - фото 7
  • Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI без ЗУ и АКБ 0611911120 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
16 200 руб.  27 138 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 620465
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Перфоратор
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
20
Макс. энергия удара
2
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х11
Вес, кг.
5

Описание товара Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI без ЗУ и АКБ 0611911120

Комфорт в работе и высокая производительность с бесщёточным двигателем. Бесщёточный двигатель для комфортной работы, увеличения срока службы и производительности: на 20% больше отверстий по сравнению с предшественником на одном заряде батареи.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX

Отзывы о товаре Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI без ЗУ и АКБ 0611911120

Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл в срок. бурит норм. пробовал и перемычки ж.б берет без проблем.4 бала за то что не очень нравиться кнопка включения.как-то с запозданием включаетьса
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Анатолий А.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо в деле не пробовал , но батарею надо брать мощную как минимум на 8 ампер
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
Смешанные чувства, для несложных задач пойдет
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Хохов А

Достоинства:


Комментарий:
Пару раз слегка поработал без нагрузок дальше больше думаю работать
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответсвует ожиданию.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Перфоратор не плохой. Компактный. Бурит хорошо. На батарее 2а буром 6на50 делает 40 отверстий. Отдыхать не давал. Может и больше бы просверлил. Заказал батарею на 5а. Жду))
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
лариса М.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывала мужу, очень доволен. Не первый инструмент этой фирмы. Нравится цена-качество.
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2024
Илья Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший перфоратор, брал для работы, на фасадах Лёгкий, компактный, свою функцию выполняет
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Для дома, дачи, деревни - отличный вариант Компактный, достаточно мощный Многие блогеры сравнивают с dewalt, мол на пару секунд бурит быстрее чем данный перф…не вижу смысла переплачивать в 4 раза за пару секунд если берёте для дома.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2023
Вадим А.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично сверлит, повесил гардину без проблем
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2023
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Не на чем проверить,аккумулятор в пути еще,думаю не разочарует меня
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2023
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую приобрести на 4 ампера аккумулятор.
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Заказал аккумулятор посмотрим его в работе. Пришёл аккумулятор 5ти амперный, долбит хорошо берите
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2023
Илья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Взял без акб, купил отдельно на 4ач. работает норм, отверстия в квартире сверлит. Приобрёл уже достаточно разного аккумуляторного уструмента на платформе АПИ от интерскол, акб подходят везде, что очень удобно, если на одном инструменте разрядился акб, можно взять с другого. Покупкой очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2022
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
когда офармлял заказ все было в комплекте и зарядник и акамулятопр ...в процесе сборки заказа почему то все пропало из описания товара
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2022
Джамал К.

Достоинства:


Комментарий:
Давно мечтал об аккумуляторном перфораторе. Вставил аккумулятор — жужжит и крутится. В работе ещё не испытывал.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Перфоратор
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
20
Макс. энергия удара
2
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Комфорт в работе и высокая производительность с бесщёточным двигателем. Бесщёточный двигатель для комфортной работы, увеличения срока службы и производительности: на 20% больше отверстий по сравнению с предшественником на одном заряде батареи.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл в срок. бурит норм. пробовал и перемычки ж.б берет без проблем.4 бала за то что не очень нравиться кнопка включения.как-то с запозданием включаетьса
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Анатолий А.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо в деле не пробовал , но батарею надо брать мощную как минимум на 8 ампер
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
Смешанные чувства, для несложных задач пойдет
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Хохов А

Достоинства:


Комментарий:
Пару раз слегка поработал без нагрузок дальше больше думаю работать
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответсвует ожиданию.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Перфоратор не плохой. Компактный. Бурит хорошо. На батарее 2а буром 6на50 делает 40 отверстий. Отдыхать не давал. Может и больше бы просверлил. Заказал батарею на 5а. Жду))
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
лариса М.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывала мужу, очень доволен. Не первый инструмент этой фирмы. Нравится цена-качество.
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2024
Илья Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший перфоратор, брал для работы, на фасадах Лёгкий, компактный, свою функцию выполняет
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Для дома, дачи, деревни - отличный вариант Компактный, достаточно мощный Многие блогеры сравнивают с dewalt, мол на пару секунд бурит быстрее чем данный перф…не вижу смысла переплачивать в 4 раза за пару секунд если берёте для дома.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2023
Вадим А.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично сверлит, повесил гардину без проблем
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2023
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Не на чем проверить,аккумулятор в пути еще,думаю не разочарует меня
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2023
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую приобрести на 4 ампера аккумулятор.
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Заказал аккумулятор посмотрим его в работе. Пришёл аккумулятор 5ти амперный, долбит хорошо берите
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2023
Илья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Взял без акб, купил отдельно на 4ач. работает норм, отверстия в квартире сверлит. Приобрёл уже достаточно разного аккумуляторного уструмента на платформе АПИ от интерскол, акб подходят везде, что очень удобно, если на одном инструменте разрядился акб, можно взять с другого. Покупкой очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2022
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
когда офармлял заказ все было в комплекте и зарядник и акамулятопр ...в процесе сборки заказа почему то все пропало из описания товара
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2022
Джамал К.

Достоинства:


Комментарий:
Давно мечтал об аккумуляторном перфораторе. Вставил аккумулятор — жужжит и крутится. В работе ещё не испытывал.


Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI без ЗУ и АКБ 0611911120 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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