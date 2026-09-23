Чехол - книжка Red Line для iPad Air 10,9" (2022) подставка "Y", с подкладкой из микрофибры, синий N46
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Характеристики
Тип товара
Чехол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%1 070 руб. 1 830 руб.
В наличии
Код товара: 620354
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Загружаем...
1 070 руб. -42%
1 830 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехол
Для планшетов
iPad Air 10.9 (2022)
Материал
силикон
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х2
Вес, г.
20
Описание товара Чехол - книжка Red Line для iPad Air 10,9" (2022) подставка "Y", с подкладкой из микрофибры, синий N46
Чехол Red Line надежно защищает корпус планшета от истирания, износа и появления механических повреждений при контакте с различными твердыми предметами и поверхностями. В конструкции модели предусмотрены отверстия, обеспечивающие доступ к камере, динамику, микрофону, датчикам и соединительным разъемам. Благодаря особой форме чехол можно использовать в качестве настольной подставки во время просмотра фильмов и общения по видеосвязи. Изделие застегивается одним движением за счет встроенного магнита. Для производства модели использован долговечный и прочный силикон, не подверженный разрыву и деформации. Благодаря компактному размеру чехла планшет не занимает много места при транспортировке.
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Бренд
Тип товара
Чехол
Для планшетов
iPad Air 10.9 (2022)
Материал
силикон
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Чехол Red Line надежно защищает корпус планшета от истирания, износа и появления механических повреждений при контакте с различными твердыми предметами и поверхностями. В конструкции модели предусмотрены отверстия, обеспечивающие доступ к камере, динамику, микрофону, датчикам и соединительным разъемам. Благодаря особой форме чехол можно использовать в качестве настольной подставки во время просмотра фильмов и общения по видеосвязи. Изделие застегивается одним движением за счет встроенного магнита. Для производства модели использован долговечный и прочный силикон, не подверженный разрыву и деформации. Благодаря компактному размеру чехла планшет не занимает много места при транспортировке.
Смотрите также: Защитные стекла, пленки для планшетов, Чехлы для планшетов
Смотрите также: Защитные стекла, пленки для планшетов, Чехлы для планшетов
Чехол - книжка Red Line для iPad Air 10,9" (2022) подставка "Y", с подкладкой из микрофибры, синий N46 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1070 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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