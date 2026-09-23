Сетевое зарядное устройство Hoco C12, 2USB, 2.4А, белый (47759)
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Характеристики
Описание товара Сетевое зарядное устройство Hoco C12, 2USB, 2.4А, белый (47759)
Зарядное устройство Hoco – это надежное и эффективное решение для повседневной зарядки ваших мобильных устройств. Представленное в удобном сетевом формате, устройство обеспечивает стабильное питание ваших гаджетов прямо из розетки. Благодаря двум USB выходам, вы можете одновременно заряжать два устройства, экономя время и повышая удобство использования. Суммарная выходная мощность зарядного устройства составляет 12 Вт, что позволяет быстро и безопасно заряжать смартфоны, планшеты и другие электронные устройства. Сила выходного тока 2,4 А на каждый порт гарантирует оптимальную скорость зарядки, при этом не перегружая аккумулятор, что способствует долговечности его работы. Сетевое зарядное устройство Hoco – это высокая надежность от проверенного бренда, сочетающая современный дизайн и передовые технологии, подходящие для использования как дома, так и в офисе. Позаботьтесь о непрерывности работы ваших устройств, выбирая качество и удобство от Hoco.
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Теги товара: usb
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Теги товара: usb
Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Hoco C12, 2USB, 2.4А, белый (47759)