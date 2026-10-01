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Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) купить с доставкой в Москве
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Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS)

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Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 1
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 2
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 3
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 4
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 5
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 6
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 7
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 8
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 9
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 10
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 11
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 12
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 13
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 14
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 15
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 16
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 17
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 18
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 19
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 20
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 21
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Привод оптический
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 1
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 2
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 3
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 4
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 5
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  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 8
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 9
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 10
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 11
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 12
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 13
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 14
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 15
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 16
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 17
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 18
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 19
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 20
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 21
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 619552
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS)
3 620 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Привод оптический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х5
Вес, г.
400

Описание товара Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS)

Привод ZenDrive U8M обладает корпусом толщиной всего 13.9 мм, что делает его идеальным аксессуаром для тонких и легких ноутбуков. Его украшает типичная для устройств ASUS отделка в виде концентрических окружностей, выполненная в стиле Zen.

Отзывы о товаре Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Привод оптический
Страна производитель
Китай
Описание
Привод ZenDrive U8M обладает корпусом толщиной всего 13.9 мм, что делает его идеальным аксессуаром для тонких и легких ноутбуков. Его украшает типичная для устройств ASUS отделка в виде концентрических окружностей, выполненная в стиле Zen.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/BLK/G/AS) - по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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