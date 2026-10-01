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Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/GOLD/G/AS) купить с доставкой в Москве
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Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/GOLD/G/AS)

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Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/GOLD/G/AS) - фото 1
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/GOLD/G/AS) - фото 2
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/GOLD/G/AS) - фото 3
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/GOLD/G/AS) - фото 4
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/GOLD/G/AS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/GOLD/G/AS) - фото 1
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/GOLD/G/AS) - фото 2
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/GOLD/G/AS) - фото 3
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/GOLD/G/AS) - фото 4
  • Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/GOLD/G/AS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 619551
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/GOLD/G/AS)
3 430 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB
Скорость чтения CD
24
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
24x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Скорость записи DVD+RW
8x
Скорость записи DVD+R DL
6x
Скорость записи DVD-R DL
6x
Ширина, см
13.6
Высота, см
1.4
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
17х16х5
Вес, г.
350

Описание товара Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/GOLD/G/AS)

Внешний оптический привод Asus — это компактное решение для работы с дисками, которое не займёт много места на вашем столе и легко поместится в сумке. Он поддерживает запись CD и DVD на скорости 24x и 8x соответственно, благодаря чему копирование больших файлов или создание резервных копий происходит быстро и без лишнего ожидания. Привод уверенно справляется с записью CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD-R и двухслойных DVD+R DL и DVD-R DL, так что вы всегда сможете выбрать подходящий формат для сохранения данных. Скорость чтения CD-дисков составляет 24x, а DVD — 8x, обеспечивая быстрый доступ к нужной информации. Этот внешний привод Asus отлично подойдёт для ноутбуков, которые лишены встроенного дисковода, и для всех, кто ценит универсальность и простоту подключения.

Отзывы о товаре Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/GOLD/G/AS)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB
Скорость чтения CD
24
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
24x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Скорость записи DVD+RW
8x
Развернуть
Скорость записи DVD+R DL
6x
Скорость записи DVD-R DL
6x
Ширина, см
13.6
Высота, см
1.4
Страна производитель
Тайвань
Описание
Внешний оптический привод Asus — это компактное решение для работы с дисками, которое не займёт много места на вашем столе и легко поместится в сумке. Он поддерживает запись CD и DVD на скорости 24x и 8x соответственно, благодаря чему копирование больших файлов или создание резервных копий происходит быстро и без лишнего ожидания. Привод уверенно справляется с записью CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD-R и двухслойных DVD+R DL и DVD-R DL, так что вы всегда сможете выбрать подходящий формат для сохранения данных. Скорость чтения CD-дисков составляет 24x, а DVD — 8x, обеспечивая быстрый доступ к нужной информации. Этот внешний привод Asus отлично подойдёт для ноутбуков, которые лишены встроенного дисковода, и для всех, кто ценит универсальность и простоту подключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/GOLD/G/AS) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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