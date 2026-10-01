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Характеристики
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/GOLD/G/AS)
Внешний оптический привод Asus — это компактное решение для работы с дисками, которое не займёт много места на вашем столе и легко поместится в сумке. Он поддерживает запись CD и DVD на скорости 24x и 8x соответственно, благодаря чему копирование больших файлов или создание резервных копий происходит быстро и без лишнего ожидания. Привод уверенно справляется с записью CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD-R и двухслойных DVD+R DL и DVD-R DL, так что вы всегда сможете выбрать подходящий формат для сохранения данных. Скорость чтения CD-дисков составляет 24x, а DVD — 8x, обеспечивая быстрый доступ к нужной информации. Этот внешний привод Asus отлично подойдёт для ноутбуков, которые лишены встроенного дисковода, и для всех, кто ценит универсальность и простоту подключения.
Внешний оптический привод Asus — это компактное решение для работы с дисками, которое не займёт много места на вашем столе и легко поместится в сумке. Он поддерживает запись CD и DVD на скорости 24x и 8x соответственно, благодаря чему копирование больших файлов или создание резервных копий происходит быстро и без лишнего ожидания. Привод уверенно справляется с записью CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD-R и двухслойных DVD+R DL и DVD-R DL, так что вы всегда сможете выбрать подходящий формат для сохранения данных. Скорость чтения CD-дисков составляет 24x, а DVD — 8x, обеспечивая быстрый доступ к нужной информации. Этот внешний привод Asus отлично подойдёт для ноутбуков, которые лишены встроенного дисковода, и для всех, кто ценит универсальность и простоту подключения.
Привод DVD-RW Asus (SDRW-08U8M-U/GOLD/G/AS) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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