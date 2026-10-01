Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01)
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Характеристики
Описание товара Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01)
Корпус Fractal Design North — это современное решение для тех, кто ценит стиль и удобство. Его классический черный цвет и лаконичный дизайн отлично впишутся в любой интерьер. Этот корпус выглядит аккуратно и элегантно, создавая приятную атмосферу вокруг вашего компьютера. Он подойдет как для домашнего использования, так и для работы или игр. Fractal Design North — это стильное решение для тех, кто хочет собрать надежный и красивый компьютер. Его лаконичный дизайн сочетается с хорошей вентиляцией и поддержкой различных компонентов. Такой корпус станет отличным выбором для тех, кто ценит качество, эстетику и комфорт в использовании. Размер Этот корпус относится к форм-фактору Midi-Tower, что делает его универсальным. Внутри достаточно места для установки различных компонентов — мощных видеокарт, нескольких жестких дисков или SSD. Он поддерживает материнские платы форматов ATX, mATX и mITX, что дает возможность собрать как крупную игровую систему, так и компактный офисный ПК. Охлаждение В корпусе уже установлены два вентилятора по 140 мм. Они обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха внутри корпуса, помогая охлаждать компоненты и предотвращая их перегрев. Это важно для стабильной работы системы и долговечности техники. При необходимости можно добавить еще вентиляторы или установить систему жидкостного охлаждения. Подключение На передней панели расположены удобные разъемы: два USB-A 3.2 — для подключения флешек, внешних жестких дисков или других устройств, а также один USB 3.2 Type-C — быстрый разъем для зарядки гаджетов и передачи данных. Все разъемы расположены так, чтобы было удобно подключать устройства без лишних усилий.
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Теги товара: Сталь, 2x 140 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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