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Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) купить с доставкой в Москве
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Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01)

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Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 1
Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 2
Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 3
Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 4
Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 5
Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 6
Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 7
Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 8
Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 9
Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 10
Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 11
Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 12
Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 1
  • Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 2
  • Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 3
  • Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 4
  • Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 5
  • Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 6
  • Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 7
  • Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 8
  • Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 9
  • Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 10
  • Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 11
  • Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 12
  • Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619364
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Характеристики

Бренд
Fractal Design
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
215x469x447 мм
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
355
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 120 мм, 2 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х55х33
Вес, кг.
10

Описание товара Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01)

Корпус Fractal Design North — это современное решение для тех, кто ценит стиль и удобство. Его классический черный цвет и лаконичный дизайн отлично впишутся в любой интерьер. Этот корпус выглядит аккуратно и элегантно, создавая приятную атмосферу вокруг вашего компьютера. Он подойдет как для домашнего использования, так и для работы или игр. Fractal Design North — это стильное решение для тех, кто хочет собрать надежный и красивый компьютер. Его лаконичный дизайн сочетается с хорошей вентиляцией и поддержкой различных компонентов. Такой корпус станет отличным выбором для тех, кто ценит качество, эстетику и комфорт в использовании. Размер Этот корпус относится к форм-фактору Midi-Tower, что делает его универсальным. Внутри достаточно места для установки различных компонентов — мощных видеокарт, нескольких жестких дисков или SSD. Он поддерживает материнские платы форматов ATX, mATX и mITX, что дает возможность собрать как крупную игровую систему, так и компактный офисный ПК. Охлаждение В корпусе уже установлены два вентилятора по 140 мм. Они обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха внутри корпуса, помогая охлаждать компоненты и предотвращая их перегрев. Это важно для стабильной работы системы и долговечности техники. При необходимости можно добавить еще вентиляторы или установить систему жидкостного охлаждения. Подключение На передней панели расположены удобные разъемы: два USB-A 3.2 — для подключения флешек, внешних жестких дисков или других устройств, а также один USB 3.2 Type-C — быстрый разъем для зарядки гаджетов и передачи данных. Все разъемы расположены так, чтобы было удобно подключать устройства без лишних усилий.

Отзывы о товаре Корпус Fractal Design North Charcoal черный (FD-C-NOR1C-01)




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Характеристики
Бренд
Fractal Design
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
215x469x447 мм
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
355
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 120 мм, 2 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Fractal Design North — это современное решение для тех, кто ценит стиль и удобство. Его классический черный цвет и лаконичный дизайн отлично впишутся в любой интерьер. Этот корпус выглядит аккуратно и элегантно, создавая приятную атмосферу вокруг вашего компьютера. Он подойдет как для домашнего использования, так и для работы или игр. Fractal Design North — это стильное решение для тех, кто хочет собрать надежный и красивый компьютер. Его лаконичный дизайн сочетается с хорошей вентиляцией и поддержкой различных компонентов. Такой корпус станет отличным выбором для тех, кто ценит качество, эстетику и комфорт в использовании. Размер Этот корпус относится к форм-фактору Midi-Tower, что делает его универсальным. Внутри достаточно места для установки различных компонентов — мощных видеокарт, нескольких жестких дисков или SSD. Он поддерживает материнские платы форматов ATX, mATX и mITX, что дает возможность собрать как крупную игровую систему, так и компактный офисный ПК. Охлаждение В корпусе уже установлены два вентилятора по 140 мм. Они обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха внутри корпуса, помогая охлаждать компоненты и предотвращая их перегрев. Это важно для стабильной работы системы и долговечности техники. При необходимости можно добавить еще вентиляторы или установить систему жидкостного охлаждения. Подключение На передней панели расположены удобные разъемы: два USB-A 3.2 — для подключения флешек, внешних жестких дисков или других устройств, а также один USB 3.2 Type-C — быстрый разъем для зарядки гаджетов и передачи данных. Все разъемы расположены так, чтобы было удобно подключать устройства без лишних усилий.
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Доставка
Отзывы


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