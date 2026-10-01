Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 черный (DP-ATX-MATREXX55V3)
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Характеристики
Описание товара Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 черный (DP-ATX-MATREXX55V3)
Соответствующий типоразмеру Midi-Tower корпус DEEPCOOL MATREXX 55 V3 ADD-RGB 3F представляет из себя высококлассную модель, которая подойдет для сборки системы с очень высокой производительностью. Ничто не помешает вам, в частности, создать мощный игровой компьютер. Максимальная длина устанавливаемого видеоадаптера составляет внушительные 370 мм. Максимально допустимая высота кулера процессора – 160 мм. Корпус оснащен тремя 120-миллиметровыми вентиляторами с подсветкой. Есть возможность установки системы водяного охлаждения. Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 V3 ADD-RGB 3F обладает совместимостью с материнскими платами форм-факторов E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Вы сможете задействовать 7 слотов расширения. Эффектный внешний вид корпуса не вызывает сомнений. Крупное окно из закаленного стекла обеспечивает возможность наблюдения за работой подсветки внутренних компонентов системы. Можно также визуально контролировать работу кулера процессора. Блока питания в комплекте нет. Этот важнейший конструктивный элемент выбирается пользователем самостоятельно.
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Теги товара: 3x 120 мм, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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