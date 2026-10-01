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Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (602-V515-16S) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (602-V515-16S)

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Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (602-V515-16S) - фото 1
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (602-V515-16S) - фото 2
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (602-V515-16S) - фото 3
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (602-V515-16S) - фото 4
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (602-V515-16S) - фото 5
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (602-V515-16S) - фото 6
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (602-V515-16S) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 4060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2640
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (602-V515-16S) - фото 1
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (602-V515-16S) - фото 2
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (602-V515-16S) - фото 3
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (602-V515-16S) - фото 4
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (602-V515-16S) - фото 5
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (602-V515-16S) - фото 6
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (602-V515-16S) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619306
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 4060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2640
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
247
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х10
Вес, кг.
1.18

Описание товара Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (602-V515-16S)

Видеокарта MSI на базе графического процессора GeForce RTX 4060 Ti предлагает выдающуюся производительность и поддержку современных технологий, обеспечивая геймерам и профессионалам возможность насладиться эффектными визуальными эффектами и плавной графикой. Оснащенная интерфейсом PCI-E 4.0, эта видеокарта обеспечивает высокоскоростную передачу данных и совместимость с новейшими материнскими платами. Поддерживая до четырех мониторов одновременно, она предлагает максимальное разрешение 7680x4320, что позволяет ощутить реалистичное изображение с невероятной детализацией. Объем видеопамяти в 8 ГБ и тип памяти GDDR6 с частотой 18000 МГц гарантируют высокую скорость обработки данных и плавную работу даже в самых требовательных приложениях. Активная система охлаждения эффективно отводит тепло, поддерживая оптимальную производительность и предотвращая перегрев при интенсивных нагрузках. Видеокарта основана на передовом техпроцессе 5 нм, что обеспечивает энергоэффективность и высокую производительность. С производителем графического чипа NVIDIA, видеокарта MSI GeForce RTX 4060 Ti предлагает высокую надежность и производительность, поднимая ваши игровые впечатления и творческую продуктивность на новый уровень.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (602-V515-16S)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 4060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2640
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
247
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта MSI на базе графического процессора GeForce RTX 4060 Ti предлагает выдающуюся производительность и поддержку современных технологий, обеспечивая геймерам и профессионалам возможность насладиться эффектными визуальными эффектами и плавной графикой. Оснащенная интерфейсом PCI-E 4.0, эта видеокарта обеспечивает высокоскоростную передачу данных и совместимость с новейшими материнскими платами. Поддерживая до четырех мониторов одновременно, она предлагает максимальное разрешение 7680x4320, что позволяет ощутить реалистичное изображение с невероятной детализацией. Объем видеопамяти в 8 ГБ и тип памяти GDDR6 с частотой 18000 МГц гарантируют высокую скорость обработки данных и плавную работу даже в самых требовательных приложениях. Активная система охлаждения эффективно отводит тепло, поддерживая оптимальную производительность и предотвращая перегрев при интенсивных нагрузках. Видеокарта основана на передовом техпроцессе 5 нм, что обеспечивает энергоэффективность и высокую производительность. С производителем графического чипа NVIDIA, видеокарта MSI GeForce RTX 4060 Ti предлагает высокую надежность и производительность, поднимая ваши игровые впечатления и творческую продуктивность на новый уровень.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (602-V515-16S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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