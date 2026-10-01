Чехол защитный VLP Crystal case для Samsung Galaxy S22+, прозрачный
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Характеристики
Тип товара
Накладка
Материал
полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy S22+
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб.
В наличии
Код товара: 618959
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
980 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Накладка
Материал
полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy S22+
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х2
Вес, г.
82
Описание товара Чехол защитный VLP Crystal case для Samsung Galaxy S22+, прозрачный
Прозрачный чехол обеспечивает надежную защиту от механических повреждений. Бампер чехла выполнен из термопластичного полиуретана, задняя поверхность - из ударопрочного закаленного стекла. Такое сочетание материалов обеспечивает плотное прилегание чехла к устройству и сохраняет его оригинальный внешний вид. Приподнятый край чехла над дисплеем и рамка над камерой не позволяют устройству царапаться при контакте с поверхностью. Усиленные углы для амортизации при падении, не увеличивают габариты смартфона. Качественная проработка деталей не затрудняет нажатие кнопок и управление смартфоном.
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Бренд
Тип товара
Накладка
Материал
полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy S22+
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Прозрачный чехол обеспечивает надежную защиту от механических повреждений. Бампер чехла выполнен из термопластичного полиуретана, задняя поверхность - из ударопрочного закаленного стекла. Такое сочетание материалов обеспечивает плотное прилегание чехла к устройству и сохраняет его оригинальный внешний вид. Приподнятый край чехла над дисплеем и рамка над камерой не позволяют устройству царапаться при контакте с поверхностью. Усиленные углы для амортизации при падении, не увеличивают габариты смартфона. Качественная проработка деталей не затрудняет нажатие кнопок и управление смартфоном.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол защитный VLP Crystal case для Samsung Galaxy S22+, прозрачный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 980 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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