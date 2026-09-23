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Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка

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Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка - фото 1
Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка - фото 2
Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка - фото 3
Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка - фото 4
Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка - фото 5
Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка - фото 6
Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка - фото 7
Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка - фото 8
Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка - фото 9
Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка - фото 10
Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Stereophonics
Альбом (сингл)
Decade In The Sun - Best Of
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка - фото 1
  • Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка - фото 2
  • Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка - фото 3
  • Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка - фото 4
  • Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка - фото 5
  • Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка - фото 6
  • Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка - фото 7
  • Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка - фото 8
  • Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка - фото 9
  • Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка - фото 10
  • Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617539
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Загружаем...
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Загружаем...
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Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Stereophonics
Альбом (сингл)
Decade In The Sun - Best Of
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка

Decade In The Sun - Best Of Stereophonics - компиляция лучших хитов группы Stereophonics. В ней представлены треки из всех шести предыдущих альбомов группы, начиная с дебютного 1997 года Word Gets Around, вплоть до альбома 2007 года Pull The Pin, так же в компиляцию включены две новые песни: Youre My Star и My Own Worst Enemy. Издание на двойном черном виниле. Британская рок-группа Stereophonics была создана в 1992 году тремя друзьями: вокалистом Келли Джонсом, басистом Ричардом Джонсом и ударником Стивом Кейблом. Профессиональная карьера коллектива начинается в 1997 году после подписания контракта с лейблом V2. Уже дебютный альбом Word Gets Around принес группе популярность и победу в номинации лучшая новая группа на премии Brit Awards. В сентябре 2003 года группу покидает Стив Кейбл, а его место занимает Хавьер Уэйлер. Сегодня дискография Stereophonics насчитывает десять альбомов, суммарный тираж которых превышает 10 млн.

Отзывы о товаре Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Stereophonics
Альбом (сингл)
Decade In The Sun - Best Of
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание
Decade In The Sun - Best Of Stereophonics - компиляция лучших хитов группы Stereophonics. В ней представлены треки из всех шести предыдущих альбомов группы, начиная с дебютного 1997 года Word Gets Around, вплоть до альбома 2007 года Pull The Pin, так же в компиляцию включены две новые песни: Youre My Star и My Own Worst Enemy. Издание на двойном черном виниле. Британская рок-группа Stereophonics была создана в 1992 году тремя друзьями: вокалистом Келли Джонсом, басистом Ричардом Джонсом и ударником Стивом Кейблом. Профессиональная карьера коллектива начинается в 1997 году после подписания контракта с лейблом V2. Уже дебютный альбом Word Gets Around принес группе популярность и победу в номинации лучшая новая группа на премии Brit Awards. В сентябре 2003 года группу покидает Стив Кейбл, а его место занимает Хавьер Уэйлер. Сегодня дискография Stereophonics насчитывает десять альбомов, суммарный тираж которых превышает 10 млн.
Самовывоз
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Отзывы


Stereophonics - Decade In The Sun - Best Of (0602567428404) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5210 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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