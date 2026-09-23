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Stefano Bollani & Riccardo Chailly - Sounds Of The 30s (0028948167180) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stefano Bollani & Riccardo Chailly - Sounds Of The 30s (0028948167180) виниловая пластинка

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Stefano Bollani &amp; Riccardo Chailly - Sounds Of The 30s (0028948167180) виниловая пластинка - фото 1
Stefano Bollani &amp; Riccardo Chailly - Sounds Of The 30s (0028948167180) виниловая пластинка - фото 2
Stefano Bollani &amp; Riccardo Chailly - Sounds Of The 30s (0028948167180) виниловая пластинка - фото 3
Stefano Bollani &amp; Riccardo Chailly - Sounds Of The 30s (0028948167180) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bollani
Альбом (сингл)
Sounds Of The 30s
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stefano Bollani &amp; Riccardo Chailly - Sounds Of The 30s (0028948167180) виниловая пластинка - фото 1
  • Stefano Bollani &amp; Riccardo Chailly - Sounds Of The 30s (0028948167180) виниловая пластинка - фото 2
  • Stefano Bollani &amp; Riccardo Chailly - Sounds Of The 30s (0028948167180) виниловая пластинка - фото 3
  • Stefano Bollani &amp; Riccardo Chailly - Sounds Of The 30s (0028948167180) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617527
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Stefano Bollani & Riccardo Chailly - Sounds Of The 30s (0028948167180) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bollani
Альбом (сингл)
Sounds Of The 30s
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stefano Bollani & Riccardo Chailly - Sounds Of The 30s (0028948167180) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск

Отзывы о товаре Stefano Bollani & Riccardo Chailly - Sounds Of The 30s (0028948167180) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bollani
Альбом (сингл)
Sounds Of The 30s
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stefano Bollani & Riccardo Chailly - Sounds Of The 30s (0028948167180) виниловая пластинка - по цене 3800 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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