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The Beastie Boys - Licensed To Ill (0602547820754) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Beastie Boys - Licensed To Ill (0602547820754) виниловая пластинка

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The Beastie Boys - Licensed To Ill (0602547820754) виниловая пластинка - фото 1
The Beastie Boys - Licensed To Ill (0602547820754) виниловая пластинка - фото 2
The Beastie Boys - Licensed To Ill (0602547820754) виниловая пластинка - фото 3
The Beastie Boys - Licensed To Ill (0602547820754) виниловая пластинка - фото 4
The Beastie Boys - Licensed To Ill (0602547820754) виниловая пластинка - фото 5
The Beastie Boys - Licensed To Ill (0602547820754) виниловая пластинка - фото 6
The Beastie Boys - Licensed To Ill (0602547820754) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Beastie Boys
Альбом (сингл)
Licensed To Ill
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Beastie Boys - Licensed To Ill (0602547820754) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beastie Boys - Licensed To Ill (0602547820754) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beastie Boys - Licensed To Ill (0602547820754) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beastie Boys - Licensed To Ill (0602547820754) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beastie Boys - Licensed To Ill (0602547820754) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beastie Boys - Licensed To Ill (0602547820754) виниловая пластинка - фото 6
  • The Beastie Boys - Licensed To Ill (0602547820754) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617512
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Beastie Boys - Licensed To Ill (0602547820754) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547820754]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Beastie Boys
Альбом (сингл)
Licensed To Ill
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Rhymin' & Stealin', The New Style, She's Crafty, Posse In Effect, Slow Ride, Girls, Fight For Your Right, No Sleep Till Brooklyn, Paul Revere, Hold It Now, Hit It, Brass Monkey, Slow And Low, Time To Get Ill
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beastie Boys - Licensed To Ill (0602547820754) виниловая пластинка

Licensed to Ill — дебютный студийный альбом американской альтернативной хип-хоп группы "Beastie Boys". Название альбома, которое переводится как Лицензия на болезнь, является пародией на название книги про Джеймса Бонда Licensed to Kill — Лицензия на убийство. Диск стал первым рэп-альбомом, возглавившим Billboard 200, и до сих пор является наиболее продаваемым дебютным альбомом студии Columbia Records (продажи составили более 9 млн копий).



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре The Beastie Boys - Licensed To Ill (0602547820754) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547820754]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Beastie Boys
Альбом (сингл)
Licensed To Ill
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Rhymin' & Stealin', The New Style, She's Crafty, Posse In Effect, Slow Ride, Girls, Fight For Your Right, No Sleep Till Brooklyn, Paul Revere, Hold It Now, Hit It, Brass Monkey, Slow And Low, Time To Get Ill
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Licensed to Ill — дебютный студийный альбом американской альтернативной хип-хоп группы "Beastie Boys". Название альбома, которое переводится как Лицензия на болезнь, является пародией на название книги про Джеймса Бонда Licensed to Kill — Лицензия на убийство. Диск стал первым рэп-альбомом, возглавившим Billboard 200, и до сих пор является наиболее продаваемым дебютным альбомом студии Columbia Records (продажи составили более 9 млн копий).


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Beastie Boys - Licensed To Ill (0602547820754) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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