The Avalanches - We Will Always Love You (0602508499630) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Avalanches
Альбом (сингл)
We Will Always Love You
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
В наличии
Код товара: 617505
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5 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508499630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Avalanches
Альбом (сингл)
We Will Always Love You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Avalanches - We Will Always Love You (0602508499630) виниловая пластинка
We Will Always Love You - студийный альбом 2020 года музыкального коллектива The Avalanches. Релиз представлен на двойном черном виниле. The Avalanches - австралийская электронная группа, была основана в Мельбурне в 1997 году. Получили известность благодаря студийным альбомам Since I Left You (2000) и Wildflower (2016).
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508499630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Avalanches
Альбом (сингл)
We Will Always Love You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
We Will Always Love You - студийный альбом 2020 года музыкального коллектива The Avalanches. Релиз представлен на двойном черном виниле. The Avalanches - австралийская электронная группа, была основана в Мельбурне в 1997 году. Получили известность благодаря студийным альбомам Since I Left You (2000) и Wildflower (2016).
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The Avalanches - We Will Always Love You (0602508499630) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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