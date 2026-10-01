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Thom Yorke - Tomorrow's Modern Boxes (coloured) (0634904086619) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thom Yorke - Tomorrow's Modern Boxes (coloured) (0634904086619) виниловая пластинка

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Thom Yorke - Tomorrow&#039;s Modern Boxes (coloured) (0634904086619) виниловая пластинка - фото 1
Thom Yorke - Tomorrow&#039;s Modern Boxes (coloured) (0634904086619) виниловая пластинка - фото 2
Thom Yorke - Tomorrow&#039;s Modern Boxes (coloured) (0634904086619) виниловая пластинка - фото 3
Thom Yorke - Tomorrow&#039;s Modern Boxes (coloured) (0634904086619) виниловая пластинка - фото 4
Thom Yorke - Tomorrow&#039;s Modern Boxes (coloured) (0634904086619) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Thom Yorke
Альбом (сингл)
Tomorrow's Modern Boxes
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thom Yorke - Tomorrow&#039;s Modern Boxes (coloured) (0634904086619) виниловая пластинка - фото 1
  • Thom Yorke - Tomorrow&#039;s Modern Boxes (coloured) (0634904086619) виниловая пластинка - фото 2
  • Thom Yorke - Tomorrow&#039;s Modern Boxes (coloured) (0634904086619) виниловая пластинка - фото 3
  • Thom Yorke - Tomorrow&#039;s Modern Boxes (coloured) (0634904086619) виниловая пластинка - фото 4
  • Thom Yorke - Tomorrow&#039;s Modern Boxes (coloured) (0634904086619) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617486
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904086619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Thom Yorke
Альбом (сингл)
Tomorrow's Modern Boxes
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
A Brain In A Bottle, Guess Again!, Interference, The Mother Lode, Truth Ray, There Is No Ice (For My Drink), Pink Section, Nose Grows Some
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thom Yorke - Tomorrow's Modern Boxes (coloured) (0634904086619) виниловая пластинка

"Tomorrow’s Modern Boxes" — второй сольный альбом Тома Йорка, лидера британской группы Radiohead. Продюсером альбома выступил Nigel Godrich, продюсировавший альбомы Radiohead. В записи трека «Guess Again!» принял участие бас-гитарист Radiohead Colin Greenwood. Обложку для альбома подготовил Stanley Donwood, также работавший с Radiohead и сольной группой Тома Йорка Atoms for Peace. Первой сольной работой Тома Йорка был альбом The Eraser, вышедший в 2006 году. За это время музыкант успел создать два альбома с Radiohead и один с Atoms For Peace. Томас Эдвард Йорк — британский рок-музыкант, вокалист и гитарист группы Radiohead. Известен благодаря своему характерному голосу, вибрато и частому применению фальцета. В группе он играет на гитаре и клавишных, также владеет ударными инструментами и бас-гитарой (как это было при записи альбомов «Kid A» и «Amnesiac»).



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904086619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Thom Yorke
Альбом (сингл)
Tomorrow's Modern Boxes
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
A Brain In A Bottle, Guess Again!, Interference, The Mother Lode, Truth Ray, There Is No Ice (For My Drink), Pink Section, Nose Grows Some
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Tomorrow’s Modern Boxes" — второй сольный альбом Тома Йорка, лидера британской группы Radiohead. Продюсером альбома выступил Nigel Godrich, продюсировавший альбомы Radiohead. В записи трека «Guess Again!» принял участие бас-гитарист Radiohead Colin Greenwood. Обложку для альбома подготовил Stanley Donwood, также работавший с Radiohead и сольной группой Тома Йорка Atoms for Peace. Первой сольной работой Тома Йорка был альбом The Eraser, вышедший в 2006 году. За это время музыкант успел создать два альбома с Radiohead и один с Atoms For Peace. Томас Эдвард Йорк — британский рок-музыкант, вокалист и гитарист группы Radiohead. Известен благодаря своему характерному голосу, вибрато и частому применению фальцета. В группе он играет на гитаре и клавишных, также владеет ударными инструментами и бас-гитарой (как это было при записи альбомов «Kid A» и «Amnesiac»).


Теги товара: Цветной винил
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