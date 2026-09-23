Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (0602527594934) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (0602527594934) виниловая пластинка
My Beautiful Dark Twisted Fantasy - переиздание студийного альбома американского хип-хоп исполнителя Канье Уэста, изначально выпущенного в 2010 году. Четыре песни из альбома были выпущены на синглах: Power, Runaway, Monster и All of the Lights. Все четыре сингла попали в различные чарты, некоторые из них заняли там верхние строчки. Сразу после выхода альбом получил положительные отзывы критиков, которые отмечали в песнях разнообразие стилей, а также лирические темы, затронутые Уэстом. Альбом возглавлял чарты Billboard в шести категориях одновременно. Релиз представлен на тройном черном виниле содержит артворки и коллекционный постер. Канье Омари Уэст - американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и дизайнер. В конце 1990-х - начале 2000-х он получил известность как продюсер, приняв участие в создании хитов для таких исполнителей, как Jay-Z, Ludacris, Талиб Квели и Алиша Киз. Бросив обучение в университете, чтобы сосредоточиться на музыке, он решил стать рэпером, выпустив дебютный альбом, The College Dropout, в 2004 году. За ним последовали альбомы Late Registration 2005 года, Graduation 2007 года, 808s &amp;amp;amp;amp; Heartbreak 2008 года, My Beautiful Dark Twisted Fantasy 2010 года, совместный с Jay-Z альбом Watch the Throne 2011 года, Yeezus 2013 года, The Life of Pablo 2016 года, ye 2018 года и Jesus is King 2019 года.
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