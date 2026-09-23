Various Artists - Piombo: The Crime-Funk Sound Of Italian Cinema In The Years Of Lead 1973 - 1981 (8024709232328) виниловая пластинка

Трек-лист

Bruno Nicolai - L'uomo Della Strada Fa Giustizia (Finale), Guido & Maurizio De Angelis - Silkin' Street, Stelvio Cipriani - Poliziotto Sprint - M2, Riz Ortolani - Il Cappotto Dilegno (Edit), Filippo Trecca - Onore Eguapparia - M7, Stelvio Cipriani - La Fuga Continua, Carlo Savina - Ordine Firmato Inbianco, Riz Ortolani - L'intoccabile Mr.cliff, Paolo Vasile - Tema B, Roberto Pregadio - I Gabbianivolano Basso - M13, Stelvio Cipriani - Speed Driver - Seq. 2, Stelvio Cipriani - Bersaglio Altezzauom