Roxy Music - For Your Pleasure (Half Speed) (0602507460228) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Roxy Music - For Your Pleasure (Half Speed) (0602507460228) виниловая пластинка
For Your Pleasure - второй студийный альбом британской рок-группы Roxy Music, выпущенный 23 марта 1973 года компанией Island Records. Как и в случае с дебютным альбомом, релизу лонгплея не предшествовал выпуск сингла из него. Для оформления обложки альбома была использована фотография певицы и фотомодели Аманды Лир, в то время - близкой подруги Брайана Ферри. Ремастированное переиздание на 180-гр тяжелом чёрном виниле. Мастеринг на половинной скорости. Roxy Music - британская рок-группа, созданная в 1971 году. В состав коллектива вошли Брайан Ферри (вокал, клавишные), Грэм Симпсон (бас-гитара), Фил Манзанера (гитара), Энди Маккей (саксофон) и Брайан Ино (клавишные). Состав впоследствии менялся (так в 1973 группу покинул Брайан Ино), но Ферри всегда оставался лидером коллектива. Композиции Roxy Music сочетали в себе ироничную поэзию, виртуозное исполнение и стильные сценические постановки, наполненные образцами высокой моды, китча и коммерческой фотографии. 9 альбомов группы занимали места в десятке лучших британского хит-парада UK Albums Chart, три из которых, Stranded, Flesh and Blood и Avalon, находились на первом месте. Четыре пластинки команды входят в список журнала Rolling Stone 500 величайших альбомов всех времен.
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