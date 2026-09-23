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Prodigy - Music For The Jilted Generation (5012093551418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Prodigy - Music For The Jilted Generation (5012093551418) виниловая пластинка

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Prodigy - Music For The Jilted Generation (5012093551418) виниловая пластинка - фото 1
Prodigy - Music For The Jilted Generation (5012093551418) виниловая пластинка - фото 2
Prodigy - Music For The Jilted Generation (5012093551418) виниловая пластинка - фото 3
Prodigy - Music For The Jilted Generation (5012093551418) виниловая пластинка - фото 4
Prodigy - Music For The Jilted Generation (5012093551418) виниловая пластинка - фото 5
Prodigy - Music For The Jilted Generation (5012093551418) виниловая пластинка - фото 6
Prodigy - Music For The Jilted Generation (5012093551418) виниловая пластинка - фото 7
Prodigy - Music For The Jilted Generation (5012093551418) виниловая пластинка - фото 8
Prodigy - Music For The Jilted Generation (5012093551418) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
PRODIGY
Альбом (сингл)
Music For The Jilted Generation
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Prodigy - Music For The Jilted Generation (5012093551418) виниловая пластинка - фото 1
  • Prodigy - Music For The Jilted Generation (5012093551418) виниловая пластинка - фото 2
  • Prodigy - Music For The Jilted Generation (5012093551418) виниловая пластинка - фото 3
  • Prodigy - Music For The Jilted Generation (5012093551418) виниловая пластинка - фото 4
  • Prodigy - Music For The Jilted Generation (5012093551418) виниловая пластинка - фото 5
  • Prodigy - Music For The Jilted Generation (5012093551418) виниловая пластинка - фото 6
  • Prodigy - Music For The Jilted Generation (5012093551418) виниловая пластинка - фото 7
  • Prodigy - Music For The Jilted Generation (5012093551418) виниловая пластинка - фото 8
  • Prodigy - Music For The Jilted Generation (5012093551418) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617357
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Prodigy - Music For The Jilted Generation (5012093551418) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5012093551418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
PRODIGY
Альбом (сингл)
Music For The Jilted Generation
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Intro, Break and Enter, Their Law, Full Throttle, Voodoo People, Speedway (Theme from "Fastlane"), The Heat (The Energy), Poison, No Good (Start the Dance), One Love (Edit), 3 Kilos, Skylined, Claustrophobic Sting
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Prodigy - Music For The Jilted Generation (5012093551418) виниловая пластинка

Music for the Jilted Generation – вторая студийная работа "Prodigy", в оригинале изданная в 1994 году на XL Recordings. В музыкальном плане пластинка получилась довольно разнообразной и многоплановой: в звучании группы сочетаются такие стили, как бигбит, хип-хоп, хаус, эйсид-джаз, хардкор и др. Альбом возглавлял многие чарты и получил платиновый статус.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5012093551418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
PRODIGY
Альбом (сингл)
Music For The Jilted Generation
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Intro, Break and Enter, Their Law, Full Throttle, Voodoo People, Speedway (Theme from "Fastlane"), The Heat (The Energy), Poison, No Good (Start the Dance), One Love (Edit), 3 Kilos, Skylined, Claustrophobic Sting
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Music for the Jilted Generation – вторая студийная работа "Prodigy", в оригинале изданная в 1994 году на XL Recordings. В музыкальном плане пластинка получилась довольно разнообразной и многоплановой: в звучании группы сочетаются такие стили, как бигбит, хип-хоп, хаус, эйсид-джаз, хардкор и др. Альбом возглавлял многие чарты и получил платиновый статус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Prodigy - Music For The Jilted Generation (5012093551418) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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