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Iggy Pop - Lust For Life (0602557363258) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Iggy Pop - Lust For Life (0602557363258) виниловая пластинка

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Iggy Pop - Lust For Life (0602557363258) виниловая пластинка - фото 1
Iggy Pop - Lust For Life (0602557363258) виниловая пластинка - фото 2
Iggy Pop - Lust For Life (0602557363258) виниловая пластинка - фото 3
Iggy Pop - Lust For Life (0602557363258) виниловая пластинка - фото 4
Iggy Pop - Lust For Life (0602557363258) виниловая пластинка - фото 5
Iggy Pop - Lust For Life (0602557363258) виниловая пластинка - фото 6
Iggy Pop - Lust For Life (0602557363258) виниловая пластинка - фото 7
Iggy Pop - Lust For Life (0602557363258) виниловая пластинка - фото 8
Iggy Pop - Lust For Life (0602557363258) виниловая пластинка - фото 9
Iggy Pop - Lust For Life (0602557363258) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Iggy Pop - Lust For Life (0602557363258) виниловая пластинка - фото 1
  • Iggy Pop - Lust For Life (0602557363258) виниловая пластинка - фото 2
  • Iggy Pop - Lust For Life (0602557363258) виниловая пластинка - фото 3
  • Iggy Pop - Lust For Life (0602557363258) виниловая пластинка - фото 4
  • Iggy Pop - Lust For Life (0602557363258) виниловая пластинка - фото 5
  • Iggy Pop - Lust For Life (0602557363258) виниловая пластинка - фото 6
  • Iggy Pop - Lust For Life (0602557363258) виниловая пластинка - фото 7
  • Iggy Pop - Lust For Life (0602557363258) виниловая пластинка - фото 8
  • Iggy Pop - Lust For Life (0602557363258) виниловая пластинка - фото 9
  • Iggy Pop - Lust For Life (0602557363258) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617347
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Iggy Pop - Lust For Life (0602557363258) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iggy Pop - Lust For Life (0602557363258) виниловая пластинка

Переиздание второго студийного альбома Игги Попа Lust For Life, вышедшего в 1977 году. Как и его первый альбом, этот был записан в сотрудничестве с Дэвидом Боуи. Диск получил положительные отзывы критиков и на сегодняшний день является наиболее коммерчески успешным альбомом музыканта. Заглавная песня вновь стала популярной, когда попала в саундтрек к кинофильму На игле 1996 года. Игги Поп - американский рок-вокалист, один из зачинателей и гуру альтернативного рока. За вклад в развитие рок-альтернативы его величают крёстным отцом (иногда дедушкой) панк-рока и гранжа. В 2009 году британский журнал Classic Rock удостоил его званием живая легенда.

Отзывы о товаре Iggy Pop - Lust For Life (0602557363258) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание второго студийного альбома Игги Попа Lust For Life, вышедшего в 1977 году. Как и его первый альбом, этот был записан в сотрудничестве с Дэвидом Боуи. Диск получил положительные отзывы критиков и на сегодняшний день является наиболее коммерчески успешным альбомом музыканта. Заглавная песня вновь стала популярной, когда попала в саундтрек к кинофильму На игле 1996 года. Игги Поп - американский рок-вокалист, один из зачинателей и гуру альтернативного рока. За вклад в развитие рок-альтернативы его величают крёстным отцом (иногда дедушкой) панк-рока и гранжа. В 2009 году британский журнал Classic Rock удостоил его званием живая легенда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Iggy Pop - Lust For Life (0602557363258) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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