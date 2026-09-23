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Robert Plant & Alison Krauss - Raising Sand (0888072288010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Robert Plant & Alison Krauss - Raising Sand (0888072288010) виниловая пластинка

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Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raising Sand (0888072288010) виниловая пластинка - фото 1
Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raising Sand (0888072288010) виниловая пластинка - фото 2
Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raising Sand (0888072288010) виниловая пластинка - фото 3
Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raising Sand (0888072288010) виниловая пластинка - фото 4
Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raising Sand (0888072288010) виниловая пластинка - фото 5
Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raising Sand (0888072288010) виниловая пластинка - фото 6
Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raising Sand (0888072288010) виниловая пластинка - фото 7
Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raising Sand (0888072288010) виниловая пластинка - фото 8
Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raising Sand (0888072288010) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Alison Krauss, Robert Plant
Альбом (сингл)
Raising Sand
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raising Sand (0888072288010) виниловая пластинка - фото 1
  • Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raising Sand (0888072288010) виниловая пластинка - фото 2
  • Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raising Sand (0888072288010) виниловая пластинка - фото 3
  • Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raising Sand (0888072288010) виниловая пластинка - фото 4
  • Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raising Sand (0888072288010) виниловая пластинка - фото 5
  • Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raising Sand (0888072288010) виниловая пластинка - фото 6
  • Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raising Sand (0888072288010) виниловая пластинка - фото 7
  • Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raising Sand (0888072288010) виниловая пластинка - фото 8
  • Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raising Sand (0888072288010) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617340
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Robert Plant & Alison Krauss - Raising Sand (0888072288010) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0888072288010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Alison Krauss, Robert Plant
Альбом (сингл)
Raising Sand
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
200

Описание товара Robert Plant & Alison Krauss - Raising Sand (0888072288010) виниловая пластинка

Raising Sand - совместный студийный альбом Роберта Планта и Элисон Краусс, изначально вышедший в 2007 году. Альбом стал победителем в номинации Альбом года на 51-й церемонии Грэмми (2009). В альбом вошли 13 кавер-версий. Две песни, написанные Джином Кларком, Polly (Come Home) и Through the Morning, Through the Night, были первоначально записаны Dillard &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Clark на их альбоме 1969 года Through the Morning, Through the Night. Please Read the Letter было сначала впервые выпущено в 1998 году на альбоме Пэйджа и Планта Walking into Clarksdale. Gone, Gone, Gone был первоначально записан Братьями Эверли для Warner Music в 1964 году. Trampled Rose, был первоначально сочинён и записан Томом Уэйтсом, и появился на альбоме Real Gone в 2004 году. Переиздание 2022 года на двойном черном виниле. Роберт План - британский рок-вокалист, известный прежде всего участием в Led Zeppelin. После распада группы Плант начал успешную сольную карьеру, которая продолжается по сей день. Командор ордена Британской империи (CBE). Элисон Краусс - американская скрипачка и исполнительница в стиле кантри, которая в 1990-е годы придала второе дыхание самому консервативному направлению этой музыки - стилю блюграсс. Записывается с 14 лет. Её песни вошли в саундтреки более 60 фильмов.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0888072288010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Alison Krauss, Robert Plant
Альбом (сингл)
Raising Sand
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Raising Sand - совместный студийный альбом Роберта Планта и Элисон Краусс, изначально вышедший в 2007 году. Альбом стал победителем в номинации Альбом года на 51-й церемонии Грэмми (2009). В альбом вошли 13 кавер-версий. Две песни, написанные Джином Кларком, Polly (Come Home) и Through the Morning, Through the Night, были первоначально записаны Dillard &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Clark на их альбоме 1969 года Through the Morning, Through the Night. Please Read the Letter было сначала впервые выпущено в 1998 году на альбоме Пэйджа и Планта Walking into Clarksdale. Gone, Gone, Gone был первоначально записан Братьями Эверли для Warner Music в 1964 году. Trampled Rose, был первоначально сочинён и записан Томом Уэйтсом, и появился на альбоме Real Gone в 2004 году. Переиздание 2022 года на двойном черном виниле. Роберт План - британский рок-вокалист, известный прежде всего участием в Led Zeppelin. После распада группы Плант начал успешную сольную карьеру, которая продолжается по сей день. Командор ордена Британской империи (CBE). Элисон Краусс - американская скрипачка и исполнительница в стиле кантри, которая в 1990-е годы придала второе дыхание самому консервативному направлению этой музыки - стилю блюграсс. Записывается с 14 лет. Её песни вошли в саундтреки более 60 фильмов.
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Доставка
Отзывы


Robert Plant & Alison Krauss - Raising Sand (0888072288010) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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