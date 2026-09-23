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Itzhak Perlman - Prokofiev: The Two Violin Concertos (5054197447983) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Itzhak Perlman - Prokofiev: The Two Violin Concertos (5054197447983) виниловая пластинка

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Itzhak Perlman - Prokofiev: The Two Violin Concertos (5054197447983) виниловая пластинка - фото 1
Itzhak Perlman - Prokofiev: The Two Violin Concertos (5054197447983) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Itzhak Perlman
Альбом (сингл)
Prokofiev: The Two Violin Concertos
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Itzhak Perlman - Prokofiev: The Two Violin Concertos (5054197447983) виниловая пластинка - фото 1
  • Itzhak Perlman - Prokofiev: The Two Violin Concertos (5054197447983) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617332
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Itzhak Perlman - Prokofiev: The Two Violin Concertos (5054197447983) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Itzhak Perlman
Альбом (сингл)
Prokofiev: The Two Violin Concertos
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Itzhak Perlman - Prokofiev: The Two Violin Concertos (5054197447983) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск

Отзывы о товаре Itzhak Perlman - Prokofiev: The Two Violin Concertos (5054197447983) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Itzhak Perlman
Альбом (сингл)
Prokofiev: The Two Violin Concertos
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Itzhak Perlman - Prokofiev: The Two Violin Concertos (5054197447983) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3440 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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