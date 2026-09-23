OST - La Dolce Vita (Nino Rota) (8024709231628) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - La Dolce Vita (Nino Rota) (8024709231628) виниловая пластинка
Nino Rota: Fellinis La Dolce Vita - саундтрек композитора Нино Рота к кинофильму Фредерико Феллини Сладкая жизнь. Фильм вышел на экраны в 1960 году и завоевал Пальмовую ветвь, главный приз Канского кинофестиваля, и премию Оскар. Впервые на виниле! Издание на двойном виниле в серии Heritage Collection в разворотном конверте содержит 14 треков на стороне C и D, ранее не выходивших на виниле. Ремастеринг выполнен с оригинальных мастер-лент. Нино Рота - итальянский композитор, в первую очередь известен как автор музыки к кинофильмам Фредерико Феллини, Лукино Висконти, Фрэнсиса Форда Копполлы. Среди самых известных саундтреков, написанных Нино Рота, музыка к фильмам Сладкая жизнь, Рокко и его братья, Восемь с половиной, Крёстный Отец, Амаркорд и другим. Нино Рота был награждён главными музыкальными и кино наградами, премиями: Грэмми, Оскар, Золотой глобус.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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