OST - Gladiator (Hans Zimmer & Lisa Gerrard) (0028948321285) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Gladiator (Hans Zimmer & Lisa Gerrard) (0028948321285) виниловая пластинка
Саундтрек Ханса Циммера и Лизы Джеррард к фильму Гладиатор 2000 года. Саундтрек получил премию Золотой глобус за лучшую музыку к фильму, а также был номинирован на Оскар и BAFTA Awards. Ханс Циммер - немецкий кинокомпозитор, известный своей музыкой к кинофильмам и компьютерным играм. Широко известен благодаря своим эпическим композициям, которые режиссёры успешно используют в боевиках и триллерах. Лауреат премии Оскар, двукратный лауреат премии Золотой глобус, трёхкратный лауреат премии Грэмми. Наиболее известен по музыке к таким фильмам и мультфильмам, как Человек дождя, Король Лев, Спирит: Душа прерий, Скала, Лучше не бывает, Гладиатор, Ангелы и демоны, Пёрл-Харбор, Начало, Интерстеллар и Робот по имени Чаппи, к сериям фильмов Пираты Карибского моря, Тёмный рыцарь, Шерлок Холмс, а также к играм Call Of Duty: Modern Warfare 2, Crysis 2. Лиза Джеррард - австралийский музыкант, вокалистка и композитор, получившая международную известность как участник музыкального коллектива Dead Can Dance. Также известна как кинокомпозитор.
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