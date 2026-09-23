OST - Back To The Future (Various Artists) (0602507421342) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Back To The Future (Various Artists) (0602507421342) виниловая пластинка
"Back To The Future" - саундтрек к американскому приключенческому фильму 1985 года "Назад в будущее". Данный саундтрек с песнями из картины - содержит лишь две композиции, написанные Аланом Сильвестри, обе песни Хьюи Льюиса и The News, песни вымышленных Марвина Берри и группы The Starlighters (также в списке треков указано имя Марти МакФлая), одну ретро-композицию 1950-х годов под названием "The Wallflower (Dance With Me Henry)" и две поп-песни, которые появляются на заднем фоне. В фильме также звучало несколько композиций, не вошедших в официальный саундтрек. Среди них — инструментальная рок-версия песни "The Power Of Love", которую Марти играет вместе со своей вымышленной группой The Pinheads. Релиз представлен на черном виниле. "Назад в будущее" - американский приключенческий фильм с элементами фантастики режиссёра Роберта Земекиса и исполнительных продюсеров Стивена Спилберга, Фрэнка Маршалла и Кэтлин Кеннеди. Премьера в США и Канаде состоялась 3 июля 1985 года. Сценаристами фильма выступили Боб Гейл и Роберт Земекис. Главную роль - подростка Марти Макфлая, случайно попавшего в прошлое в 1955 год, где он встречает своих юных родителей - сыграл Майкл Джей Фокс. Также в картине снялись Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон, Криспин Гловер и Томас Ф. Уилсон. Фильм стал самым успешным фильмом года, собрав более 381 миллионов долларов по всему миру. Фильм получил многочисленные положительные отзывы критиков. Он завоевал премию Хьюго за "Лучшую постановку", Сатурн за "Лучший фантастический фильм", Оскар за "Лучший монтаж звуковых эффектов". Также картина получила три номинации на премию Оскар, четыре номинации на Золотой глобус и пять номинаций на премию BAFTA. Президент США Рональд Рейган даже употреблял цитаты из фильма. В 2007 году Библиотека Конгресса США выбрала этот фильм для сохранения в Национальном реестре фильмов, а в июне 2008 года Американский институт киноискусства поставил его на 10-е место в списке лучших картин в жанре научной фантастики.
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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